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Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ Власть, 31 августа в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства России Максим Егоров. Он, совместно с главой республики Алексеем Цыденовым и и.о. администрации города Игорем Шутенковым, оценил ход работ на строящихся объектах