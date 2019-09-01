Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily» в марте 2018 года на выборах президента России улан-удэнцы также выбирали, какие общественные территории следует благоустроить. По итогам голосования сквер на Стеклозаводе занял четвёртое место и набрал 7 тысяч голосов. Само благоустройство началось в начале июня в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В целом на благоустройство сквера было выделено 35,5 миллионов рублей.
В обновлённом сквере на Стеклозаводе появится хоккейная площадка, на которой летом можно будет играть в футбол. Будет построен амфитеатр, парковая зона, добавятся и скульптурные композиции, велодорожки, освещение, ограждения, и пандусы на лестницах. Дизайн-проект и проектная документация согласована с общественностью микрорайона, фондом инвалидов колясочников «Общество без барьеров» и ресурсоснабжающими организациями.
Также была увеличена площадь территории, и сквер превратился в целый парк.
- Территория раньше была не застроенная, здесь находились тепломагистрали, силовые кабели и другие инженерные сети. Мы приняли решение, до того, как зайдем сюда с благоустройством, переговорить со всеми «смежниками», чтобы они вынесли сети либо сделали капитальные ремонты, - рассказал Игорь Шутенков.
Кроме того, на территории сквера будет установлена скульптура «Сердце Стеклозавода» и реконструирован социально-культурный центр «Кристалл». Планируется снести часть старой постройки и построить новое здание, при этом сохранить элементы индивидуальной архитектуры старого здания – лепнина, балконы. В настоящее время подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации.
- В этом году мы делаем два участка: сквер здесь, в микрорайоне Стеклозавод, и в Железнодорожном районе – Аллею Славы. Конечно, для нашего города - это очень мало. Мы бы хотели как-то так отличиться, чтобы получить дополнительное финансирование, - обратился Игорь Шутенков к Максиму Егорову.
Заместитель министра строительства Максим Егоров ответил, что для тех регионов, которые плохо реализуют проект «Формирование комфортной городской среды» будут вноситься понижающие коэффициенты, а для тех регионов, кто «хорошо работает», где власти договариваются с общественностью, будут вноситься повышающие коэффициенты.
- Если вы будете делать всё качественно, мы будем давать дополнительные повышающие коэффициенты, все в ваших руках. И, конечно, нужно понимать, что сквер надо будет потом содержать, - уточнил Егоров.
Сейчас в парке в микрорайоне Стеклозавод ведутся работы по устройству подпорных стен, установке бордюрного камня, асфальтируются велосипедные дорожки и детские площадки, также проводятся электротехнические мероприятия.