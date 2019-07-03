Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Об этом шла речь на международном форуме птицеводов, который стартовал в Бурятии 2 июля, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.
Фермер Геннадий Лютаев из Прибайкальского района уже три года разводит перепелок. До сих пор этот сегмент на рынке был не занят. При этом сбыт продукции не вытесняет куриные яйца.
Сейчас у Геннадия Лютаева около 5 тысяч голов перепелов, за 2018 год произведено свыше 1 млн яиц.
Как сообщал «Байкал-Daily», возможно, в будущем в Бурятии появится вторая перепелиная ферма.
В целом по данным Бурятстата на 1 января 2019 года, в Бурятии имелось 449 203 голов птиц.
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
Бизнес, Фото:
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