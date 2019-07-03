03 Июля

02 Июля

Популярное

В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос

В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца

Об этом шла речь на международном форуме птицеводов, который стартовал в Бурятии 2 июля, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.

Фермер Геннадий Лютаев из Прибайкальского района уже три года разводит перепелок. До сих пор этот сегмент на рынке был не занят. При этом сбыт продукции не вытесняет куриные яйца.

Сейчас у Геннадия Лютаева около 5 тысяч голов перепелов, за 2018 год произведено свыше 1 млн яиц.

Как сообщал «Байкал-Daily», возможно, в будущем в Бурятии появится вторая перепелиная ферма.

В целом по данным Бурятстата на 1 января 2019 года, в Бурятии имелось 449 203 голов птиц.
птицеводство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
В Бурятии разводчик перепёлок отмечает большой спрос
Бизнес, 03.07.2019
Сегодня у горожан хорошо востребована продукция формата фермерских магазинов – мясо курицы и домашние яйца
Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции
Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции
Бизнес, 03.07.2019
Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей
В Чите построят приют для бездомных животных
В Чите построят приют для бездомных животных
Бизнес, 03.07.2019
2 июля в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края состоялось обсуждение проекта строительства приюта для временного содержания животных в Чите
В Бурятии лесозаготовитель заплатил штраф в 50 тысяч
В Бурятии лесозаготовитель заплатил штраф в 50 тысяч
Бизнес, 03.07.2019
Мужчина нарушил правила пожарной безопасности в лесу
В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
В Улан-Удэ оштрафовали директора речного порта
Бизнес, 03.07.2019
Прокуратура республики проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «Речной порт Улан-Удэ»
Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права
Полицейские Ангарска помогли защитить авторские права
Бизнес, 01.07.2019
Под фирменной маркой изготавливали контрафактные автосигнализации
В Улан-Удэ уничтожат куриные бёдра без документов
В Улан-Удэ уничтожат куриные бёдра без документов
Бизнес, 01.07.2019
Мясо птицы неизвестного происхождения обнаружили в магазине
В Улан-Удэ «ТГК-14» привлекли к административной ответственности
В Улан-Удэ «ТГК-14» привлекли к административной ответственности
Бизнес, 01.07.2019
Жителям одного из домов излишне предъявили к оплате более 400 тысяч рублей
Бурятская таможня: С 1 июля введена обязательная маркировка обуви
Бурятская таможня: С 1 июля введена обязательная маркировка обуви
Бизнес, 01.07.2019
С 1 июля 2019 года обувные товары в России подлежат обязательной маркировке средствами идентификации
Жителя Бурятии оштрафовали за незаконное предпринимательство
Жителя Бурятии оштрафовали за незаконное предпринимательство
Бизнес, 01.07.2019
Его компания работала без необходимой лицензии
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
В Бурятии с нарушением приняли на работу экс-госслужащего
Бизнес, 01.07.2019
ООО «Золто» оштрафовали за нарушение
В Бурятии оштрафовали директора МУП «Тепловик»
В Бурятии оштрафовали директора МУП «Тепловик»
Бизнес, 28.06.2019
Предприятие предоставило некачественные услуги по теплоснабжению
В Бурятии компания высадила картошку с нарушениями
В Бурятии компания высадила картошку с нарушениями
Бизнес, 28.06.2019
ООО «Здоровое питание» выдано предписание

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^