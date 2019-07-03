Международный форум птицеводов стартовал в Бурятии

Экономика, Фото: минсельхозпрод РБ

25-я юбилейная пленарная сессия международного форума птицеводов прошла в Улан-Удэ 2 июля



Приехали более 50 руководителей птицефабрик России, Белоруссии, Казахстана и других стран, а также эксперты по генетике, технологиям, яйцу и мясу птицы, кормлению. Прибыли в Улан-Удэ сотрудники ветеринарии, инвесторы, руководители агрохолдингов, а также руководство Евразийской экономической комиссии и другие, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



С целью вывода на экспорт продукции птицеводства в страны Азии, Африки и Европы была создана Евразийская ассоциация птицеводов. Как отмечают организаторы, российские экологически чистые продукты птицеводства сегодня могут потенциально занять значительную долю на мировом рынке.



- В России действует около 590 птицефабрик, производящих пищевое и инкубационное яйцо, мясо бройлеров, индейки, утки, гуся, а также племенные птицефабрики. Россия, в рамках Евразийского экономического союза, является лидером по производству мяса птицы, произведя в 2018 году 5 050 000 тыс. тонн в убойном весе. Предполагаем, что этот показатель достигнет 5 500 000 тыс. тонн к 2024 году, – рассказал Сергей Шабаев, президент Евразийской ассоциации птицеводов».



Согласно поручению президента России Владимира Путина, в этом году стоит задача по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза.



Как отмечают в минсельхозе Бурятии, для Бурятии является важным рынком для продвижения своей продукции Монголия.



Крупным инвестиционным проектом в республике обещает стать строительство птицеводческого комплекса с родительским стадом, мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, с инкубаторием, цехом убоя и комбикормовым заводом. Комплекс будет построен в Селенгинске Кабанского района, где в рамках поддержки ДФО создана территория опережающего развития. На сегодня проект находится в прединвестиционной стадии. Подписано инвестиционное соглашение, предоставлены земельные участки, разработан бизнес план, проектно-сметная документация на стадии разработки.



Дискуссионные клубы в рамках международного форума птицеводов пройдут 3-5 июля традиционно на Байкале.

