Отмена жёлтого цвета такси в Бурятии не привела ни к чему хорошему

После принятия закона об отмене жёлтого цвета такси количество выданных лицензий только снизилось
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 апреля парламент Бурятии, несмотря на протесты легальных перевозчиков, принял закон, который отменил обязательный жёлтый цвет такси. Авторы инициативы посчитали, что такой закон позволит частным «бомбилам» выйти из тени и как законопослушным водителям получить разрешение на перевозку пассажиров. За получение такого документа нужно заплатить 240 рублей в казну и пользоваться им можно пять лет.
Однако что-то пошло не так. За май текущего года, то есть сразу после принятия закона, выдано 36 разрешений, а за аналогичный период 2018 – 57. Снижение составило 36,8%.
- Необходимо отметить, что представители общественности, которые выступали на площади Советов с протестными мероприятиями, в пользу отмены жёлтого цвета как административного барьера, который мешает получать разрешения, обещали сопутствовать легализации и обеспечить более 500 водителей разрешениями. На сегодняшний день представители общественности обеспечили подачу лишь одной заявки, – сообщил начальник отдела контроля пассажирских перевозок минтранса Бурятии Евгений Фитисов.
Работа по вытеснению с рынка такси нелегалов продолжается на федеральном уровне. В июле 2018 в Государственную Думу был внесён законопроект, устанавливающий правовой статус служб заказа такси. 13 декабря того же года законопроект приняли в первом чтении, на сегодняшний день он находится на стадии доработки.
- В своём интервью одному из федеральных информагентств 27 мая депутат Госдумы и председатель комитета по транспорту Евгений Москвичёв сообщил о том, что законопроект после первого чтения был доработан, в него был внесён ряд существенных изменений, в том числе возраст транспорта. Этот закон уже будет принят либо в июле, либо в сентябре. В любом случае закон вступит в этом году, – добавил Евгений Фитисов.
После принятия закона служба заказа будет обязана отдавать заказы только тем водителям, которые имеют разрешения. В противном случае на юридическое лицо будет возложен штраф, по предварительным данным, 300 тысяч рублей. Также ужесточится ответственность и для самих «бомбил». На данный момент размер штрафа для них составляет 5 тысяч, планируется поднятие до 30 тысяч.
Отмена жёлтого цвета такси в Бурятии не привела ни к чему хорошему
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