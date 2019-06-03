Открытие запланировано на 8 июня
Свою работу первый «птичий рынок» в Улан-Удэ начнёт уже 8 июня. Площадка на площади 500 кв. м. будет действовать на базе торгового комплекса «Крестьянский».
На территории рынка планируется продажа животных и птиц: щенков, котят, свиней, поросят, кур, уток, кроликов, канареек, попугаев. Помимо живности, жители Бурятии смогут продавать различные питательные смеси, средства по уходу за животными, твёрдое топливо и удобрения.
Также данная площадка будет оснащена ветеринарной лабораторией, где каждый продавец в обязательном порядке должен будет провести осмотр своих животных.
- Непосредственно на месте продавцы могут получить справку о осмотре животного, чтобы покупатель приобрёл здорового питомца, - отметила заместитель председателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Светлана Терещенко.
В Улан-Удэ откроется первый «птичий рынок»
Бизнес, Фото:
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