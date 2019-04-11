Вадим Бредний принял участие в «Пусть говорят». Видео





Как сообщал «Байкал-Daily», актёр Алексей Булдаков, наиболее известный по роли генерала Михалыча в фильме «Особенности национальной охоты» скончался в Монголии в возрасте 68 лет.- Он очень хотел попасть в Монголию после зимней рыбалки на Байкале. Он говорил, что очень хочет посетить Монголию. Всё было замечательно, он восхищался всем. Мы даже ездили в гости в юрту, смотрели как живут местные люди. Накануне мы пошли купить подарки Люсе, супруге Булдакова, хотели порадовать её. Вечером поужинали, пошли все отдыхать, и утром нам нужно было вылетать. А утром мы все вышли, а его нет. Когда стучали, он не открывал, вызвали человека, он открыл дверь. Когда зашли он просто спал, так ручка была положена под голову. Мы вообще были в шоке, мы все подумали, что он просто спит. Потом был шок, все были в ужасе, врачей вызвали. Сказали, что тромб оторвался. Поразительно то, что даже в Монголии его все узнавали, - рассказала в студии Первого канала подруга Алексея Булдакова Татьяна Руднева.В передаче приняли участие супруга Булдакова Людмила, Аркадий Якубович, друзья и коллеги актёра.Они рассказали о том, что Булдаков был абсолютно неконфликтный человек, что он, как и герои его фильмов, очень любил охоту и рыбалку, также получал удовольствие от готовки. Но на первом месте всегда у него была супруга Людмила.По словам жены актёра, никаких предпосылок к трагедии не было.- Предпосылок не было, единственное, что он походит походит и говорил «я устал». Но никогда не жаловался ни на что, - сказала Людмила Булдакова.Вадим Бредний к концу передачи рассказал об участии любимого многими актёра в фестивале «Байкальская рыбалка».- Он вышел на сцену и первые его слова на открытии были «друзья, рыбаки, рыбачата и рыбачихи» и, конечно, весь берег Байкала взорвался в эмоциях, овациях. Он ездил на снегоходе, на санях, на коне, объезжал участки рыболовные. То есть он очень активно общался с людьми, ему всё очень нравилось. Он шутил, анекдоты рассказывал, песни пел. Всё это ему было в удовольствие, потому что он говорил восторженные слова и о самом Байкале. Говорил, что летом ещё хочет побыть на Байкале, чтобы выпустить молодь омуля, потому что мы ему об этом проекте рассказали о восстановлении омуля, и, конечно же, отдохнуть летом. И вот, когда мы к сожалению, узнали о трагическом известии из Монголии, мы просто были все в шоке, потому что прекрасно он себя чувствовал и слова соболезнования семье передаём, - рассказал в студии «Пусть говорят» Вадим Бредний.