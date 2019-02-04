04 Февраля

03 Февраля

Популярное

В Листвянке снесут два трёэтажных дома

В Листвянке снесут два трёэтажных дома
Бизнес, 
Они были построены незаконно

Иркутский районный суд признал два трёхэтажных объекта незавершённого капитального строительства в посёлке Листвянка самовольными. Суд возложил на собственника обязанность снести эти объекты за счёт собственных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Дома были возведены в нарушение требований федерального закона «Об охране озера Байкал» в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Решение суда пока не вступило в законную силу.
Листвянка самовольные постройки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Листвянке снесут два трёэтажных дома
В Листвянке снесут два трёэтажных дома
Бизнес, 04.02.2019
Они были построены незаконно
Улан-удэнские компании хранят в секрете зарплаты топ-менеджеров
Улан-удэнские компании хранят в секрете зарплаты топ-менеджеров
Бизнес, 04.02.2019
Представлен топ-10 самых дорогих вакансий за январь
В «Мегатитане» освятили продукцию к празднику Сагаалган
В «Мегатитане» освятили продукцию к празднику Сагаалган
Бизнес, 01.02.2019
Обряд освящения продукции провёл сегодня проректор Буддийского университета Жаргал Багша Дугданов
Улан-удэнец добился неустойки с «Росгосстраха»
Улан-удэнец добился неустойки с «Росгосстраха»
Бизнес, 01.02.2019
Страховая компания затянула с исполнением судебного решения
Обычное явление: «Максим» отреагировал на забастовку таксистов в Улан-Удэ
Обычное явление: «Максим» отреагировал на забастовку таксистов в Улан-Удэ
Бизнес, 31.01.2019
Никаких дополнительных сборов с водителей не вводили, утверждают специалисты сервиса
В Бурятии предприятие ЖКХ не выдало работникам зарплату вовремя
В Бурятии предприятие ЖКХ не выдало работникам зарплату вовремя
Бизнес, 31.01.2019
У предприятия образовалась задолженность по оплате труда перед 54 работниками на сумму 2,3 млн
Apple собралась удешевить iPhone в России
Apple собралась удешевить iPhone в России
Бизнес, 30.01.2019
В Китае уже начали сбивать цены на гаджеты
В Улан-Удэ уничтожили 140 кг литовских груш и яблок
В Улан-Удэ уничтожили 140 кг литовских груш и яблок
Бизнес, 29.01.2019
Фрукты были запрещены к ввозу в Россию. ФОТО
В Бурятии уволившихся работников рассчитали не полностью
В Бурятии уволившихся работников рассчитали не полностью
Бизнес, 29.01.2019
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Житель Бурятии помог сестре выиграть торги на 2,4 млн рублей
Житель Бурятии помог сестре выиграть торги на 2,4 млн рублей
Бизнес, 24.01.2019
Разоблачили родственников активисты народного фронта
В Бурятии лесозаготовитель загрязнял окружающую среду
В Бурятии лесозаготовитель загрязнял окружающую среду
Бизнес, 24.01.2019
Директора организации оштрафовали на 95 тысяч рублей
Дерипаска поехал рыбачить на Байкал вместо швейцарского Давоса
Дерипаска поехал рыбачить на Байкал вместо швейцарского Давоса
Бизнес, 22.01.2019
Миллиардер отказался от участия во всемирном экономическом форуме
В Баргузине открылся супермаркет «Титан»
В Баргузине открылся супермаркет «Титан»
Бизнес, 21.01.2019
Это уже 58-й магазин торговой сети. ФОТО
В Бурятии впервые зарегистрировали коллекторское агентство
В Бурятии впервые зарегистрировали коллекторское агентство
Бизнес, 21.01.2019
Они будут взыскивать просроченную задолженность

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^