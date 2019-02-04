Они были построены незаконно
Иркутский районный суд признал два трёхэтажных объекта незавершённого капитального строительства в посёлке Листвянка самовольными. Суд возложил на собственника обязанность снести эти объекты за счёт собственных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Дома были возведены в нарушение требований федерального закона «Об охране озера Байкал» в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Листвянке снесут два трёэтажных дома
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