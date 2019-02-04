В Листвянке снесут два трёэтажных дома

Они были построены незаконно



Иркутский районный суд признал два трёхэтажных объекта незавершённого капитального строительства в посёлке Листвянка самовольными. Суд возложил на собственника обязанность снести эти объекты за счёт собственных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



Дома были возведены в нарушение требований федерального закона «Об охране озера Байкал» в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

