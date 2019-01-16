В Бурятии работник отсудил компенсацию с золотодобывающей компании

Главному инженеру полгода задерживали выплату зарплаты



Судебные приставы Бурятии взыскали с золотодобывающей компании компенсацию морального вреда за задержку заработной платы. Как стало известно, с таким исковым заявлением в суд обратился межрайонный прокурор в интересах работника предприятия, обратившегося в прокуратуру в связи с нарушениями его трудовых прав. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по республике.



Мужчина был принят на работу в артель старателей по срочному трудовому договору с выплатой заработной платы каждые полмесяца. Однако в течение полугода, пока он работал в качестве главного инженера, работодатель допускал задержку выплаты зарплаты.



- В соответствии с трудовым законодательством, при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить её с уплатой процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центробанка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно, - уточняют в службе судебных приставов.



Проверив представленные расчёты, суд признал их правильными. Так, например, в июле зарплата инженера составила 216 тысяч рублей, а сумма компенсации за задержку выплаты за указанный месяц - 2674 рублей. Таким образом, за 6 месяцев общий размер компенсации составил свыше 13 тысяч рублей. Кроме этого, суд постановил взыскать моральный вред в размере 10 тысяч рублей, причинённый работнику неправомерными действиями работодателя.



- В службе судебных приставов в отношении золотодобывающей компании было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого должнику было вручено требование об исполнении судебного решения. В связи с неуплатой задолженности в установленный срок на расчётные счета должника было обращено взыскание. На сегодняшний день денежные средства в размере 23 тысяч рублей перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает Светлана Купцова, начальник Северобайкальского районного отдела судебных приставов УФССП России по Республике Бурятия.

