В улан-удэнском магазине продавали крупу без документов

На момент проверки в магазине было около 54 кг крупы



Как выяснила проверка Россельхознадзора, общество с ограниченной ответственностью «Замолин» в Улан-Удэ нарушили правила закупки и хранения крупы.



На момент проверки в торговой точке хранилось 53,6 кг. крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Крупа рисовая, гречневая, горох и ячменная перловая не имели маркировки. Кроме того, в помещениях для хранения крупы отсутствовали приборы, позволяющие установить относительную влажность и температуру воздуха, таким образом, невозможно подтвердить, что соблюдается режим хранения крупы.



Возбуждено административное дело. ООО «Замолин» выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

