На момент проверки в магазине было около 54 кг крупы
Как выяснила проверка Россельхознадзора, общество с ограниченной ответственностью «Замолин» в Улан-Удэ нарушили правила закупки и хранения крупы.
На момент проверки в торговой точке хранилось 53,6 кг. крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Крупа рисовая, гречневая, горох и ячменная перловая не имели маркировки. Кроме того, в помещениях для хранения крупы отсутствовали приборы, позволяющие установить относительную влажность и температуру воздуха, таким образом, невозможно подтвердить, что соблюдается режим хранения крупы.
Возбуждено административное дело. ООО «Замолин» выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В улан-удэнском магазине продавали крупу без документов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На момент проверки в магазине было около 54 кг крупы
Первые беспилотные машины на российских дорогах появятся уже в марте 2019 года
Природоохранной прокуратурой выявлено более двухсот нарушений
Продавцу выписали небольшой штраф
Он задолжал более 2,8 млн рублей
Владельца груза оштрафовали
Это будет основным способом монетизации приложения
Начальная цена этого контакта составляла 8,1 млн
На погрузочных площадках валялись порубочные остатки
Эксперты проверят на качество мёд из разных регионов России,
Об этом сообщила прокуратура
Нарушения были устранены после представления прокуратуры
Бизнес, 31.10.2018
Предприятие несколько лет загрязняло воздух
Бизнес, 31.10.2018
Задолженность была погашена после вмешательства прокуратуры
Бизнес, 30.10.2018
Женщина не выплачивала 6 млн рублей