Директор предприятия в Иркутске не платил зарплату



Прокуратура Иркутска проверила исполнение трудового законодательства в ОАО «Искра», оказалось, что 44 работниками сельскохозяйственной организации с июня по сентябрь этого года не платили зарплату. Их директор задолжал им более 2,8 млн рублей.



В целях восстановления нарушенных прав генеральному директору ОАО «Искра» внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также ему объявлено предостережение о недопущении нарушений трудового законодательства.



Кроме того, руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).



В настоящее задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

