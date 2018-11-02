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Директор предприятия в Иркутске не платил зарплату

Бизнес, 
Он задолжал более 2,8 млн рублей

Прокуратура Иркутска проверила исполнение трудового законодательства в ОАО «Искра», оказалось, что 44 работниками сельскохозяйственной организации с июня по сентябрь этого года не платили зарплату. Их директор задолжал им более 2,8 млн рублей.

В целях восстановления нарушенных прав генеральному директору ОАО «Искра» внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также ему объявлено предостережение о недопущении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, руководитель предприятия привлечён к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В настоящее задолженность по заработной плате погашена в полном объёме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
 
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