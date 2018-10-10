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В Иркутской области бизнесмена наказали за продажу «просрочки»

Бизнес, 
В городе Зима индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ

Она торговала продуктами питания с истекшим сроком годности, а также в отсутствие информации о товаре, сроках годности, дате выработки, условиях хранения.

Арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
штраф предприниматели
 
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