В городе Зима индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ
Она торговала продуктами питания с истекшим сроком годности, а также в отсутствие информации о товаре, сроках годности, дате выработки, условиях хранения.
Арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В Иркутской области бизнесмена наказали за продажу «просрочки»
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