В Иркутской области бизнесмена наказали за продажу «просрочки»

В городе Зима индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ



Она торговала продуктами питания с истекшим сроком годности, а также в отсутствие информации о товаре, сроках годности, дате выработки, условиях хранения.



Арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

