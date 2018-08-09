В Бурятии директора «Столицы спецстрой» оштрафовали на 150 тысяч



Компания в данный момент находится в сложном финансовом состоянии – на конец 2016 года она отчиталась о 80 млн рублей убытков. Находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий.



В республике за невыплату заработной платы осуждён руководитель коммерческой организации.- Установлено, что директор ООО «Столица спецстрой» в период времени с июля по ноябрь 2016 года из личной заинтересованности при наличии реальной финансовой возможности не выплачивал заработную плату свыше двух месяцев двум работникам общества в размере 148 302 руб., - говорится в сообщении прокуратуры республики.7 августа 2018 года он осуждён за указанные действия к штрафу в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. Приговор в законную силу не вступил.По сведениям «Байкал-Dailу», ООО «Столица спец строй» образовано 14 декабря 2005 года. Учредителями компании являются Елена и Дмитрий Плюснины.