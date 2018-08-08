На двух предприятиях Улан-Удэ хранили заражённую древесину

В пиломатериалах нашли живых личинок усачей



В отдел карантинного фитосанитарного контроля по Бурятии поступили сообщения от специалистов бурятского филиала «Всероссийского центра карантина растений» (ВНИИКР) об обнаружении в древесине двух улан-удэнских организаций карантинных вредных организмов.



В партии пиломатериалов без коры (сосна, лиственница) общим объёмом 98,5 кубических метров, принадлежащих ООО «Симпэк», и в партии пиломатериалов без коры (сосна, лиственница, пихта, осина) общим объёмом 98 кубических метров, принадлежащих ООО «Юнико», нашли живых личинок малого чёрного елового усача.



Хранение заражённой подкарантинной продукции, согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», является нарушением. В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ, составлены протоколы, выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

