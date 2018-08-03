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Улан-удэнский аэропорт брал лишние деньги

Улан-удэнский аэропорт брал лишние деньги
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
УФАС обязало улан-удэнский аэропорт пересчитать стоимость пропусков

Нарушением антимонопольного законодательства признаны действия ООО «Аэропорт Байкал» при выдаче пропусков сторонним организациям в контролируемую зону аэропорта, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

Пропускной режим является частью авиационной безопасности. Соответствующий сбор оплачивают авиакомпании, исходя из установленного каждому аэропорту тарифа. При этом стоимость пропусков для сторонних организаций в сбор за обеспечение авиационной безопасности не входит и государством не регулируется. Кроме того, в случае, если сторонней организации требуется въезд в контролируемую зону, водитель должен пройти платное обучение правилам движения на территории аэропорта.

Данное дело было возбуждено по заявлению Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Въезд на территорию улан-удэнского аэропорта необходим сотрудникам больницы для оказания медицинской помощи пациентам, эвакуированным из районов республики санитарной авиацией. В общей сложности личные и транспортные пропуска на 5 месяцев в 2017 году обошлись больнице в 114,7 тыс. рублей, а обучение и аттестация водителей – ещё в 61,2 тыс. рублей.

В ходе рассмотрения дела УФАС пришло к выводу об обоснованности установленной ООО «Аэропорт Байкал» стоимости услуг по подготовке и аттестации водителей.

При этом предприятие не предоставило антимонопольному органу экономического обоснования стоимости пропусков, утверждённой с 1 января 2017 года.

Затраты, приведённые аэропортом в качестве подтверждения платы, связаны с обеспечением пропускного режима в отношении сторонних организаций в целом, а не только с оформлением пропусков – содержание контрольно-пропускных пунктов, охрана периметра, оплата труда сотрудников службы авиационной безопасности и т.д.. Однако сторонние организации, сотрудникам которых необходим допуск, не должны оплачивать расходы, связанные с аэропортовой деятельностью по обеспечению авиационной безопасности.

УФАС признало действия аэропорта по установлению экономически необоснованной платы за оформление пропусков для сторонних организаций злоупотреблением доминирующим положением. Согласно предписанию, аэропорту необходимо до 28 августа установить обоснованную стоимость услуги.

Аэропорт "Байкал" УФАС
 
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