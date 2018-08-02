АО «Росгеология» в рамках рекультивации отходов Байкальского ЦБК намерено ликвидировать черный щелок, опасное вещество, которое сосредоточено в картах-накопителях отходов комбината
Ликвидация чёрного щелока включена в дополнительное соглашение о рекультивации отходов БЦБК, подписанное в конце июля правительством Иркутской области и «Росгеологией», сообщает «Интерфакс».
- Чёрный щелок не подлежал утилизации по существующему проекту 2017 года (по первому соглашению о рекультивации). Теперь мы будем предлагать по нему решение. Испытания по черному щелоку проводились пока в лабораторных условиях. Его ликвидация - это, вероятно, второй этап проекта. Сегодня черный щелок не представляет большой угрозы, потому что карты, в которых он содержится, более герметичны. Но если мы говорим о чистоте побережья Байкала, то очистку территории БЦБК нельзя игнорировать, - сообщает пресс-служба компании.
В картах-накопителях отходов на БЦБК сосредоточено 160 тыс. кубометров черного щелока. Он представляет собой раствор, образующийся после завершения варки целлюлозы и представляющий собой сложную смесь органических и неорганических веществ.
Проблема рекультивации отходов БЦБК обсуждается в 2014 года, но решение этого вопроса неоднократно откладывалось. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.
На БЦБК обещают ликвидировать 160 тысяч кубометров чёрного щелока
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