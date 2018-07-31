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В партии пиломатериалов в Улан-Удэ обнаружили вредителя

Бизнес, 
Собственник древесины не уведомил об этом в надзорные органы

Специалистами Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ВНИИКР) в партии сосны без коры, объёмом 94 кубометров, принадлежащей улан-удэнскому предпринимателю, обнаружены вредные организмы.

- Представители организации не уведомили Управление Россельхознадзора о выявлении вредителей. Согласно законодательству, собственник подкарантинной продукции или лицо, осуществляющее её хранение и реализацию, обязан незамедлительно уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина растений, - сообщают в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении должностного лица ИП ГКФХ Ельник возбуждено дело об административном правонарушении. Составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.
пиломатериал
 
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