Правительство Бурятии и ФАС договорились о взаимодействии

Подпись со стороны ФАС поставил замруководителя Анатолий Голомолзин



Сегодня, 30 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин подписали соглашение об организации взаимодействия. Речь идёт о мероприятиях, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.



По соглашению стороны будут взаимодействовать в сфере развития и защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышения инвестиционной активности и пр.



Для этого управление ФАС по Бурятии и министерство экономики республики будут проводить взаимные консультации, рабочие встречи и тематические семинары.







