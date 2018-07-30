Подпись со стороны ФАС поставил замруководителя Анатолий Голомолзин
Сегодня, 30 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин подписали соглашение об организации взаимодействия. Речь идёт о мероприятиях, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.
По соглашению стороны будут взаимодействовать в сфере развития и защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, повышения инвестиционной активности и пр.
Для этого управление ФАС по Бурятии и министерство экономики республики будут проводить взаимные консультации, рабочие встречи и тематические семинары.
Правительство Бурятии и ФАС договорились о взаимодействии
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