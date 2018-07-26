Своей деятельностью он угрожал экосистеме Байкальской природной территории
Как выяснила прокурорская проверка, в городе Северобайкальске предприниматель нарушал природоохранное законодательство.
- В нарушение требований федерального закона «Об охране озера Байкал» и градостроительного кодекса РФ индивидуальным предпринимателем в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы, разрешения на строительство индивидуальным предпринимателем произведена реконструкция здания, используемого в качестве магазина, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Из-за отсутствия этой документации нельзя производить хозяйственную деятельность, так как возникает угроза причинения вреда экосистеме Байкальской природной территории.
Межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о понуждении индивидуального предпринимателя, получить положительное заключение государственной экологической экспертизы, разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию реконструированного здания.
Решением Северобайкальского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Решение суда в законную силу не вступило.
Предприниматель самовольно реконструировал магазин на Байкале
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