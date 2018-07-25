Возбуждено административное дело
В отдел карантинного фитосанитарного контроля поступило сообщение об обнаружении в древесине улан-удэнской организации карантинного вредного организма.
В партии пиломатериалов сосны без коры, общим объёмом 98 кубических метров, принадлежащей ООО «Сигма», выявлена живая личинка малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.
В Бурятии в пиломатериалах нашли вредителей
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