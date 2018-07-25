В Бурятии в пиломатериалах нашли вредителей

Возбуждено административное дело



В отдел карантинного фитосанитарного контроля поступило сообщение об обнаружении в древесине улан-удэнской организации карантинного вредного организма.



В партии пиломатериалов сосны без коры, общим объёмом 98 кубических метров, принадлежащей ООО «Сигма», выявлена живая личинка малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.