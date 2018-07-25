Российско-китайская бизнес-миссия пройдёт в Улан-Удэ

В рамках неё будут организованы деловые встречи, презентации компаний и конференция



30-31 июля в республиканском бизнес-инкубаторе в Улан-Удэ состоится бизнес-миссия «Россия-Китай: развитие территориального сотрудничества».



В программе мероприятия: бизнес-конференция деловых кругов, b2b-встречи, презентации российских и китайских компаний. Кроме того, в рамках деловой программы руководители профильных министерств выступят с докладами о развитии предпринимательской деятельности в республике.



Работа конференции будет проходить по четырём направлениям: лесная промышленность, пищевая промышленность, сбор и переработка дикоросов, туризм.



Участие для предпринимателей бесплатное. Подробности можно узнать на сайте Торгово-промышленной палаты Бурятии, сообщает пресс-служба минэкономики республики.

