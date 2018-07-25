В Забайкалье работникам «Дарасунского рудника» задолжали 32 млн

Возбуждено административное дело
В Тунгокоченском районе уже два месяца не выплачивают зарплату сотрудникам ООО «Дарасунский рудник». Прокурором района неоднократно принимались меры.
7 июня в отношении общества возбудили дело об административном правонарушении, по результатам которого организация выплатит штраф 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Забайкальского края.
Задолженность по выплате зарплаты за май-июнь перед работниками составляет около 32 миллионов рублей. Работа по принудительному взысканию заработной платы в пользу работников ООО «Дарасунский рудник» прокуратурой района продолжается.
В рамках неё будут организованы деловые встречи, презентации компаний и конференция
Возбуждено административное дело
Страховая компания выиграла суд у клиента, сбившего пешехода
Со следующего сезона следить за аттракционами будут не только их собственники
Продукт привезли из Бразилии
Бизнесмен Погиба рассказал о планах после возвращения в Россию из международного розыска
1,7 кг свинины уничтожили
На этом месте планируют сделать автопарковку
За полгода убрали 1300 незаконных объявлений
Возбуждено административное дело
Белая сова находится под опекой сети магазинов оптики, еноты - компании, занимающейся продажей бытовой химии. ФОТО
Буузы в улан-удэнских кафе бизнесвумен не впечатлили
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики
Об этом стало известно во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район
Победителями дегустационного конкурса стали 6 предприятий