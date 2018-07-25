В Забайкалье работникам «Дарасунского рудника» задолжали 32 млн



7 июня в отношении общества возбудили дело об административном правонарушении, по результатам которого организация выплатит штраф 50 тысяч рублей, сообщает прокуратура Забайкальского края.



Задолженность по выплате зарплаты за май-июнь перед работниками составляет около 32 миллионов рублей. Работа по принудительному взысканию заработной платы в пользу работников ООО «Дарасунский рудник» прокуратурой района продолжается.



В Тунгокоченском районе уже два месяца не выплачивают зарплату сотрудникам ООО «Дарасунский рудник». Прокурором района неоднократно принимались меры.