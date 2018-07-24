В партии пиломатериалов в Бурятии нашли жуков-вредителей

Бизнес, Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

Возбуждено административное дело



В Северобайкальский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора поступило сообщение от специалистов Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» об обнаружении в пиломатериалах предприятия, находящегося в посёлке Новый Уоян, жуков малого чёрного елового усача.



Вредитель обнаружен в пиломатериалах из сосны объёмом 95 кубических метров, принадлежащих ООО «Маша». Древесина предназначена для экспорта.



Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением. В отношении мастера погрузочно-разгрузочных работ ООО «Маша» возбуждено дело об административном правонарушении. Госинспектором составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

