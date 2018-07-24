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В партии пиломатериалов в Бурятии нашли жуков-вредителей

В партии пиломатериалов в Бурятии нашли жуков-вредителей
Бизнес,  Фото:Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия
Возбуждено административное дело

В Северобайкальский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора поступило сообщение от специалистов Бурятского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» об обнаружении в пиломатериалах предприятия, находящегося в посёлке Новый Уоян, жуков малого чёрного елового усача.

Вредитель обнаружен в пиломатериалах из сосны объёмом 95 кубических метров, принадлежащих ООО «Маша». Древесина предназначена для экспорта.

Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением. В отношении мастера погрузочно-разгрузочных работ ООО «Маша» возбуждено дело об административном правонарушении. Госинспектором составлен протокол, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
пиломатериал
 
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