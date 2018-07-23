Бизнесмены взяли под опеку питомцев Этнографического музея Бурятии



На своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев сообщил, что «обитателей зоопарка берут под опеку жители и организации Бурятии». В его посте речь идёт об уголке живой природы, который находится в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Под записью размещены также фотографии зверей и табличек, где указаны данные тех, кто решил заботиться о животных. Так, например, косуля отныне находится под опекой жителя республики Александра Гармаева, серые волки – Кристины Паюсовой, Валерия Петрович, верблюд – сети магазинов оптики, красный волк – интернет-журнала. Рысь – под опекой угольной компании, белая сова – торгово-развлекательного центра, еноты-полоскуны - компании, занимающейся продажей бытовой химии, хозяйственных товаров, косметики и продуктов. А один из заводов республики стал спонсором реконструкции клетки бурых медведей.







Пользователи Сети охотно ставят лайки под постом Фишева и комментируют его следующим образом:



«Хорошее начинание»



«Вот это молодцы! Вот такие вещи создают истинный повод для гордости! Хотя, нет, гордость - слишком громкое слово. Но всё равно молодцы, так и должно быть, наконец-то и у нас в Бурятии появляются правильные модели поведения человека 21-го века!»



«Это хорошо, но мало! Надо сделать полноценный цивилизованный зоопарк!»



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета Алексей Цыденов в ходе выездного совещания в музее Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета Алексей Цыденов в ходе выездного совещания в музее взял под опеку степного орла



– Я бы хотел привлечь больше людей к тому, чтобы бизнес-компании поддерживали в целом музей. Будет реклама их компаний. Чтобы показать пример, я взял шефство и с сегодняшнего дня буду кормить степного орла, будем есть с ним с одного стола, – сказал тогда глава республики.







На совещании сотрудники учреждения поделились своими идеями по дальнейшему развитию музея, задали вопросы Алексею Цыденову и представителям министерств. Руководитель региона предложил свои варианты оперативного решения вопросов.