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Бизнесмены взяли под опеку питомцев Этнографического музея Бурятии

Бизнесмены взяли под опеку питомцев Этнографического музея Бурятии
Бизнес,  Фото:страница Алексея Фишева
Белая сова находится под опекой сети магазинов оптики, еноты - компании, занимающейся продажей бытовой химии 

На своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев сообщил, что «обитателей зоопарка берут под опеку жители и организации Бурятии». В его посте речь идёт об уголке живой природы, который находится в Этнографическом музее народов Забайкалья. 

Под записью размещены также фотографии зверей и табличек, где указаны данные тех, кто решил заботиться о животных. Так, например, косуля отныне находится под опекой жителя республики Александра Гармаева, серые волки – Кристины Паюсовой, Валерия Петрович, верблюд – сети магазинов оптики, красный волк – интернет-журнала. Рысь – под опекой угольной компании, белая сова – торгово-развлекательного центра, еноты-полоскуны - компании, занимающейся продажей бытовой химии, хозяйственных товаров, косметики и продуктов. А один из заводов республики стал спонсором реконструкции клетки бурых медведей. 

 
Пользователи Сети охотно ставят лайки под постом Фишева и комментируют его следующим образом: 
 
«Хорошее начинание» 

«Вот это молодцы! Вот такие вещи создают истинный повод для гордости! Хотя, нет, гордость - слишком громкое слово. Но всё равно молодцы, так и должно быть, наконец-то и у нас в Бурятии появляются правильные модели поведения человека 21-го века!»
 
«Это хорошо, но мало! Надо сделать полноценный цивилизованный зоопарк!» 

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале лета Алексей Цыденов в ходе выездного совещания в музее взял под опеку степного орла

– Я бы хотел привлечь больше людей к тому, чтобы бизнес-компании поддерживали в целом музей. Будет реклама их компаний. Чтобы показать пример, я взял шефство и с сегодняшнего дня буду кормить степного орла, будем есть с ним с одного стола, – сказал тогда глава республики. 

 
На совещании сотрудники учреждения поделились своими идеями по дальнейшему развитию музея, задали вопросы Алексею Цыденову и представителям министерств. Руководитель региона предложил свои варианты оперативного решения вопросов. 
 
Также ранее сообщалось о том, что Этнографический музей в Улан-Удэ борется с финансовыми бедами. Экспонаты, в том числе, старинные здания, требуют срочной реставрации, на которую нужны миллионы рублей. Что касается живого уголка, то вопрос с питанием зверей здесь решён, однако в музее есть и другие актуальные проблемы. Не хватает рабочих рук, нет штатного ветеринара и операционной, нет даже холодной воды. Летом немного спасают шланги, зимой работники привозят её на себе. Но самая большая беда – это стеснённость живого уголка. 
этнографический музей
 
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