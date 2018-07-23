Уроженка Бурятии открыла буузную в Благовещенске









Публикация от ЭТНО - Кафе "Алтан бууза" (@altanbuuza) 3 Июл 2018 в 5:03 PDT



В меню кафе есть буузы, шарбин и бухлёр. Нововведением являются сеты, где на выбор предлагают китайский салат с буузой.



Девушка признаётся, что открыть заведение ей было не так просто.



- Моё кафе на рынке несколько лет. Это первый мой бизнес и в течение полугода всё начало разваливаться. Примерно понимала где «дыры», но не хватало ни сил, ни времени, ни знаний, чтобы решить эти проблемы,- рассказала Юлия.



После создания мобильного приложения заведение начало приносить доход. Сейчас она раскручивает свой бизнес в Instagram, а также в Facebook и на YouTube-канале. В меню кафе есть буузы, шарбин и бухлёр. Нововведением являются сеты, где на выбор предлагают китайский салат с буузой.Девушка признаётся, что открыть заведение ей было не так просто.- Моё кафе на рынке несколько лет. Это первый мой бизнес и в течение полугода всё начало разваливаться. Примерно понимала где «дыры», но не хватало ни сил, ни времени, ни знаний, чтобы решить эти проблемы,- рассказала Юлия.После создания мобильного приложения заведение начало приносить доход. Сейчас она раскручивает свой бизнес в Instagram, а также в Facebook и на YouTube-канале.

















Владелица благовещенского кафе нередко делится впечатлениями об аналогичных заведениях Улан-Удэ, куда часто приезжает в гости.



- Не везде, но во многих заведениях буузы разогреты. Как? Ребята, вы чего? Как такое можно вообще позволить продавать? Вы ведь людям за деньги это даёте! Муж мой кое-как доел свою буузу, а я допила чай нести и поняла, что не голодна, - написала девушка.













Юлия также пробовала знаменитые оронгойские буузы, которые её особо не впечатлили.



- Честно признаюсь. Мои позы ни только выглядят лучше, но и правда вкуснее. В чём причина не пойму, хотя есть некоторые соображения, - написала в своём Instagram девушка.



Клиенты кафе оставляют только положительные отзывы. «Вкуснее бууз нигде не ел! С удовольствием хожу в кафе и друзьям рекомендую!», «Отличная кухня, часто заезжаю пообедать или поужинать», «Да чебуреки у вас божественные и буузы», - отзываются пользователи.















Уроженка Бурятии Юлия Титова открыла в Благовещенске первое кафе бурятской национальной кухни.- Кто сможет приготовить национальную бурятскую кухню лучше, чем человек, рождённый и выросший в самой Бурятии? Тем более если этот человек с самого детства помогал бабушке в приготовлении всего самого вкусного для большой семьи, - написала она на своём сайте.