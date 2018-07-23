Уроженка Бурятии открыла буузную в Благовещенске

Уроженка Бурятии Юлия Титова открыла в Благовещенске первое кафе бурятской национальной кухни.
- Кто сможет приготовить национальную бурятскую кухню лучше, чем человек, рождённый и выросший в самой Бурятии? Тем более если этот человек с самого детства помогал бабушке в приготовлении всего самого вкусного для большой семьи, - написала она на своём сайте.
В меню кафе есть буузы, шарбин и бухлёр. Нововведением являются сеты, где на выбор предлагают китайский салат с буузой.
Девушка признаётся, что открыть заведение ей было не так просто.
- Моё кафе на рынке несколько лет. Это первый мой бизнес и в течение полугода всё начало разваливаться. Примерно понимала где «дыры», но не хватало ни сил, ни времени, ни знаний, чтобы решить эти проблемы,- рассказала Юлия.
После создания мобильного приложения заведение начало приносить доход. Сейчас она раскручивает свой бизнес в Instagram, а также в Facebook и на YouTube-канале.
Владелица благовещенского кафе нередко делится впечатлениями об аналогичных заведениях Улан-Удэ, куда часто приезжает в гости.
- Не везде, но во многих заведениях буузы разогреты. Как? Ребята, вы чего? Как такое можно вообще позволить продавать? Вы ведь людям за деньги это даёте! Муж мой кое-как доел свою буузу, а я допила чай нести и поняла, что не голодна, - написала девушка.
- Не везде, но во многих заведениях буузы разогреты. Как? Ребята, вы чего? Как такое можно вообще позволить продавать? Вы ведь людям за деньги это даёте! Муж мой кое-как доел свою буузу, а я допила чай нести и поняла, что не голодна, - написала девушка.
Юлия также пробовала знаменитые оронгойские буузы, которые её особо не впечатлили.
- Честно признаюсь. Мои позы ни только выглядят лучше, но и правда вкуснее. В чём причина не пойму, хотя есть некоторые соображения, - написала в своём Instagram девушка.
Клиенты кафе оставляют только положительные отзывы. «Вкуснее бууз нигде не ел! С удовольствием хожу в кафе и друзьям рекомендую!», «Отличная кухня, часто заезжаю пообедать или поужинать», «Да чебуреки у вас божественные и буузы», - отзываются пользователи.