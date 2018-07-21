21 Июля

20 Июля

Популярное

В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса

В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса
Бизнес, 
Об этом стало известно во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район

Главе Бурятии рассказали об участии проекта ООО «Артерия» в акселерационной программе Фонда поддержки социальных проектов Агентства стратегических инициатив в Москве. В этом году проект компании «Создание «мобильного рынка» сельскохозяйственной продукции» стал победителем конкурса лучших практик и инициатив, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Сейчас ООО «Артерия» создаёт в Гусиноозёрске бизнес-акселератор, объединяющий 6 сельхозкооперативов, 4 крестьянско-фермерских хозяйства, 3 предприятия по переработке продукции и 456 личных подсобных хозяйств.

В рамках проекта планируется создание убойного пункта с цехом производства готовых мясных продуктов и полуфабрикатов с внедрением технологии малого инновационного предприятия (МИП) ВСГУТУ, по которой перерабатывается мясо овец местного экотипа.

Второе мероприятие - внедрение на трёх предприятиях района инновационной технологии данного ВУЗа, позволяющей увеличить сроки хранения готовой продукции и снизить отходы производства.

Также по разработанной МИПом ВСГУТУ «Бифивит» технологии предполагается внедрить производство новых видов молочных продуктов (творога и сметаны) с пробиотическими свойствами.

Ещё один план - ввод цеха по обработке овчины и готовых изделий. Кроме того, есть идея запустить производство заквасок для кумыса на базе конефермы Зоригто Цырендондопова, поскольку сейчас закваски для кумыса фермеры Бурятии закупают в Твери.

В целом на проект планируют получить поддержку Фонда в сумме 50 млн рублей.

кумыс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса
В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса
Бизнес, 21.07.2018
Об этом стало известно во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район
В Улан-Удэ в партии древесины нашли жука-вредителя
Бизнес, 20.07.2018
Возбуждено дело об административном правонарушении
В Иркутске работодатель 4 месяца не платил зарплату
Бизнес, 20.07.2018
Сумма задолженности более 1,3 миллионов рублей
Узнаем наш товар по логотипу!
Узнаем наш товар по логотипу!
Бизнес, 20.07.2018
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики.
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Читинская строительная фирма выплатила 81 млн после ареста бассейна
Бизнес, 20.07.2018
Судебные приставы Читы взыскали 81 миллион рублей с крупной строительной компании
В Улан-Удэ определён седьмой счастливый обладатель смартфона от «ТГК-14»
В Улан-Удэ определён седьмой счастливый обладатель смартфона от «ТГК-14»
Бизнес, 19.07.2018
В Улан-Удэ теплоэнергетики продолжают награждать современными смартфонами добросовестных плательщиков
У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
У ангарчанки арестовали ювелирные изделия
Бизнес, 19.07.2018
Женщина не платила налоги и страховые отчисления
В иркутской компании «Аэрофьюэлз Усть-Кут» нашли нарушения
Бизнес, 19.07.2018
Прокуратура оштрафовала организацию
Иркутская фирма выплатила 15,9 млн рублей долгов по зарплате
Бизнес, 18.07.2018
Работники два месяца не получали заработную плату
В Братске штрафуют магазины, незаконно продающие пиво
Бизнес, 18.07.2018
Нарушители привлечены к административной ответственности
В Улан-Удэ снесли кафе
В Улан-Удэ снесли кафе
Бизнес, 18.07.2018
Улан-удэнцев весьма озадачило разрушение кафе в 40-м квартале
Изъятые в Улан-Удэ игровые автоматы признали бесхозными
Изъятые в Улан-Удэ игровые автоматы признали бесхозными
Бизнес, 18.07.2018
Подпольный игровой клуб работал в самом центре Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^