Об этом стало известно во время поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Селенгинский район
Главе Бурятии рассказали об участии проекта ООО «Артерия» в акселерационной программе Фонда поддержки социальных проектов Агентства стратегических инициатив в Москве. В этом году проект компании «Создание «мобильного рынка» сельскохозяйственной продукции» стал победителем конкурса лучших практик и инициатив, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Сейчас ООО «Артерия» создаёт в Гусиноозёрске бизнес-акселератор, объединяющий 6 сельхозкооперативов, 4 крестьянско-фермерских хозяйства, 3 предприятия по переработке продукции и 456 личных подсобных хозяйств.
В рамках проекта планируется создание убойного пункта с цехом производства готовых мясных продуктов и полуфабрикатов с внедрением технологии малого инновационного предприятия (МИП) ВСГУТУ, по которой перерабатывается мясо овец местного экотипа.
Второе мероприятие - внедрение на трёх предприятиях района инновационной технологии данного ВУЗа, позволяющей увеличить сроки хранения готовой продукции и снизить отходы производства.
Также по разработанной МИПом ВСГУТУ «Бифивит» технологии предполагается внедрить производство новых видов молочных продуктов (творога и сметаны) с пробиотическими свойствами.
Ещё один план - ввод цеха по обработке овчины и готовых изделий. Кроме того, есть идея запустить производство заквасок для кумыса на базе конефермы Зоригто Цырендондопова, поскольку сейчас закваски для кумыса фермеры Бурятии закупают в Твери.
В целом на проект планируют получить поддержку Фонда в сумме 50 млн рублей.
В Бурятии планируют запустить производство заквасок для кумыса
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