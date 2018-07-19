Прокуратура оштрафовала организацию
В Иркутской области топливозаправочная компания ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» оштрафована за нарушения трудового законодательства. Положение об оплате труда работников и правила внутреннего трудового распорядка ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» не в полной мере соответствовали требованиям трудового законодательства.
Так, в положении об оплате труда работников были предусмотрены отличные закону сроки выплаты зарплаты. Допускались задержки в выплате отпускных. Не соответствовала требованиям закона и практика выплаты компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно, которую работник получал только после двух отработанных лет.
Для работников-женщин не был установлен режим труда и отдыха в соответствии с установленными законом льготами для работающих в районах, приравнённых к Крайнему Северу.
При заключении трудовых договоров для всех работников работодателем в одностороннем порядке устанавливался испытательный срок.
В отношении ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут», как юридического лица, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Компания оштрафована на общую сумму 61 тысяч рублей.
После принятия указанных мер нарушения в ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» были устранены, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В иркутской компании «Аэрофьюэлз Усть-Кут» нашли нарушения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В сети удобных магазинов «Титан» набирает обороты акция «Сделано в Бурятии», проводимая при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и товаропроизводителей республики.
Работники два месяца не получали заработную плату
Нарушители привлечены к административной ответственности
Подпольный игровой клуб работал в самом центре Улан-Удэ
14 килограммов свинины уничтожат
За его несоблюдение грозит штраф до 1 миллиона рублей
В 119 мкрн Улан-Удэ на конечной остановке общественного транспорта появился навес
Предприятие занималось строительством объектов нефтегазовой отрасли
На конкурс уже подали 24 заявки
Экскаватор разрушил плитку. ВИДЕО
С реализации сняли три килограмма продукции из свинины
Были зафиксированы нарушения в уличной торговле
После проверки городских закупок выявлено 15 правонарушений
Их принимали на работу без медицинского осмотра
В магазине Бичуры мясо хранили без документов и маркировки