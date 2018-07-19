В иркутской компании «Аэрофьюэлз Усть-Кут» нашли нарушения

Прокуратура оштрафовала организацию



В Иркутской области топливозаправочная компания ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» оштрафована за нарушения трудового законодательства. Положение об оплате труда работников и правила внутреннего трудового распорядка ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» не в полной мере соответствовали требованиям трудового законодательства.



Так, в положении об оплате труда работников были предусмотрены отличные закону сроки выплаты зарплаты. Допускались задержки в выплате отпускных. Не соответствовала требованиям закона и практика выплаты компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно, которую работник получал только после двух отработанных лет.



Для работников-женщин не был установлен режим труда и отдыха в соответствии с установленными законом льготами для работающих в районах, приравнённых к Крайнему Северу.



При заключении трудовых договоров для всех работников работодателем в одностороннем порядке устанавливался испытательный срок.



В отношении ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут», как юридического лица, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Компания оштрафована на общую сумму 61 тысяч рублей.



После принятия указанных мер нарушения в ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» были устранены, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

