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В иркутской компании «Аэрофьюэлз Усть-Кут» нашли нарушения

Бизнес, 
Прокуратура оштрафовала организацию

В Иркутской области топливозаправочная компания ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» оштрафована за нарушения трудового законодательства. Положение об оплате труда работников и правила внутреннего трудового распорядка ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» не в полной мере соответствовали требованиям трудового законодательства.

Так, в положении об оплате труда работников были предусмотрены отличные закону сроки выплаты зарплаты. Допускались задержки в выплате отпускных. Не соответствовала требованиям закона и практика выплаты компенсации стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно, которую работник получал только после двух отработанных лет.

Для работников-женщин не был установлен режим труда и отдыха в соответствии с установленными законом льготами для работающих в районах, приравнённых к Крайнему Северу.

При заключении трудовых договоров для всех работников работодателем в одностороннем порядке устанавливался испытательный срок.

В отношении ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут», как юридического лица, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Компания оштрафована на общую сумму 61 тысяч рублей.

После принятия указанных мер нарушения в ООО «Аэрофьюэлз Усть-Кут» были устранены, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
 
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