14 килограммов свинины уничтожат
В рамках профилактики африканской чумы свиней провели внеплановую проверку в отношении ООО «Династия», работающего в сфере общественного питания в Улан-Удэ.
В ходе проверки кафе выявили хранение и переработку 14,1 килограмма свинины без маркировки. На упаковке продукции отсутствовали данные о производителе, дате выработки и сроках годности, что является нарушением федерального законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Династия» государственными инспекторами возбуждены дела об административном правонарушении. Свинина оставлена на ответственное хранение, выдано предписание на утилизацию данной продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В улан-удэнском кафе «Династия» готовили из немаркированного яса
Бизнес, Фото:
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