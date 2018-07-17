Иркутская строительная компания задолжала работникам почти 14 млн

Предприятие занималось строительством объектов нефтегазовой отрасли



В Иркутской области взыскали 13,8 млн рублей задолженности по заработной плате в пользу работников нефтегазовой отрасли, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Предприятие занималось строительством нефтегазовых объектов, в течение пяти месяцев не выплачивало заработную плату своим сотрудникам из-за задержки перевода денежных средств со стороны работодателя. В связи с чем, компания задолжала 188 вахтовикам зарплату. Общая задолженность составила 13,8 млн рублей.



Судебные приставы возбудили 188 исполнительных производств, которые были объединены в одно сводное. Должником были приняты все меры к выплате наёмным рабочим заработанных ими денежных средств полностью.

