На конкурс уже подали 24 заявки
10 и 11 июля в Бурятском центре стандартизации и метрологии прошли заседания рабочих экспертных комиссий регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
В этом году на конкурс подано 24 заявки от 20 предприятий. Экспертные комиссии оценили, заявленную на конкурс продукцию и услуги.
Итоги регионального этапа конкурса «100 Лучших товаров России» станут известны в конце июля, сообщает пресс-служба Бурятского ЦСМ.
Компании Бурятии поучаствуют в конкурсе «100 лучших товаров России»
Бизнес, Фото:
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