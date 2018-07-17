Компании Бурятии поучаствуют в конкурсе «100 лучших товаров России»

На конкурс уже подали 24 заявки



10 и 11 июля в Бурятском центре стандартизации и метрологии прошли заседания рабочих экспертных комиссий регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».



В этом году на конкурс подано 24 заявки от 20 предприятий. Экспертные комиссии оценили, заявленную на конкурс продукцию и услуги.



Итоги регионального этапа конкурса «100 Лучших товаров России» станут известны в конце июля, сообщает пресс-служба Бурятского ЦСМ.

