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Иркутский предприниматель продавал полуфабрикаты без маркировки

Иркутский предприниматель продавал полуфабрикаты без маркировки
Бизнес,  Фото:pixabay.com
С реализации сняли три килограмма продукции из свинины

16 июля государственным инспектором ветнадзора Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в посёлке Октябрьск Чунского района Иркутской области проведена внеплановая выездная проверка. Мероприятие прошло с целью предупреждения распространения африканской чумы свиней.

В торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, в продаже было 3 кг мясных полуфабрикатов из свинины без маркировки на упаковке, что является нарушением закона.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства бизнесмена оштрафовали и выдали предписание. Продукция снята с реализации, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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