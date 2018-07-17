Иркутский предприниматель продавал полуфабрикаты без маркировки

С реализации сняли три килограмма продукции из свинины



16 июля государственным инспектором ветнадзора Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в посёлке Октябрьск Чунского района Иркутской области проведена внеплановая выездная проверка. Мероприятие прошло с целью предупреждения распространения африканской чумы свиней.



В торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, в продаже было 3 кг мясных полуфабрикатов из свинины без маркировки на упаковке, что является нарушением закона.



За нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства бизнесмена оштрафовали и выдали предписание. Продукция снята с реализации, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

