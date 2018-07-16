В иркутских закупках участвовали недобросовестные поставщики

После проверки городских закупок выявлено 15 правонарушений



Прокуратура Бодайбо при мониторинге официального сайта закупок выявила 4 муниципальных контракта, заключённые между администрацией городского поселения, администрацией города и района и индивидуальным предпринимателем, сведения о котором внесены в реестр недобросовестных поставщиков.



В процессе исполнения контрактов между администрацией Бодайбинского городского поселения и предпринимателем возник спор по объёмам и стоимости выполненных работ по сносу аварийных домов, содержанию ледовой переправы через Витим.



Контракты по сносу аварийных домов в одностороннем порядке расторгнуты по инициативе заказчика, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.



По результатам проверки прокуратурой города в отношении членов закупочных комиссий, которые приняли незаконное решение о допуске предпринимателя до участия в закупках, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.



Решениями УФАС по Иркутской области, принятыми по итогам их рассмотрения, должностные лица администрации Бодайбинского городского поселения, администрации города Бодайбо и района привлечены к административной ответственности на общую сумму более 80 тысяч рублей.

