В Иркутской области квас продавали подростки без медкнижек

Их принимали на работу без медицинского осмотра



После проверки соблюдения трудового законодательства, проведённой прокуратурой в отношении ИП, установлены нарушения.



Трудовые договоры, заключённые с несовершеннолетними, не содержали обязательные для включения условия – места работы; оплаты труда, конкретные сроки, способ и место выплаты заработной платы; режима рабочего времени и времени отдыха, с указанием рабочих и выходных дней, продолжительности ежедневной работы по часам, перерыва для отдыха и питания.



Приказы о приёме несовершеннолетних на работу в качестве продавцов кваса не оформлялись. Несовершеннолетние приняты на работу без обязательного медицинского осмотра, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



По результатам проверки прокуратурой Саянска работодателю внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере организации труда лиц в возрасте до 18 лет.



По постановлению прокурора города Государственной инспекцией труда Иркутской области работодатель привлечён к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5,5 тыс. рублей.

