В бичурском магазине «Каскад» уничтожили почти 9 кг свинины

В магазине Бичуры мясо хранили без документов и маркировки



Около 9 килограммов свиной продукции без документов и маркировки уничтожено в Бичурском районе, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.



В Бичурском районе после проверки магазина «Каскад», нашли хранение в морозильной камере торгового зала и реализация 44,688 килограмма свиной продукции без ветеринарных документов: почти 3 килограмма свиной грудинки, 3 килограмма свиной полутуши, 31,310 килограмма полуфабриката рагу «по-домашнему», 740 граммов замороженных свиных почек, около 2 килограммов свиной печени, почти 2 килограмма свиных ушей, 790 граммов свиного распила, 2 килограмма свиных ног и 580 граммов свиного сердца. На печени, ушах, свином распиле, свиных ногах и сердце помимо сопроводительных документов отсутствовала маркировка. Также в холодильнике магазина хранился свиной шашлык с истекшим сроком годности.



Государственным инспектором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушения. Вышеуказанная продукция была снята с реализации и оставлена на ответственное хранение продавцу магазина.



Нарушитель исполнил предписание госинспектора только частично - 11 июля текущего года он предоставил ветеринарные документы на свиные полутушу, грудку и полуфабрикат. Данная продукция выпущена в свободную реализацию.



В присутствии сотрудников Россельхознадзора произведено уничтожение 8,568 килограмма свиной продукции, в том числе с истёкшим сроком годности. Свинину утилизировали.

