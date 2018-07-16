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В бичурском магазине «Каскад» уничтожили почти 9 кг свинины

В бичурском магазине «Каскад» уничтожили почти 9 кг свинины
Бизнес,  Фото:pixabay.com
В магазине Бичуры мясо хранили без документов и маркировки

Около 9 килограммов свиной продукции без документов и маркировки уничтожено в Бичурском районе, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

В Бичурском районе после проверки магазина «Каскад», нашли хранение в морозильной камере торгового зала и реализация 44,688 килограмма свиной продукции без ветеринарных документов: почти 3 килограмма свиной грудинки, 3 килограмма свиной полутуши, 31,310 килограмма полуфабриката рагу «по-домашнему», 740 граммов замороженных свиных почек, около 2 килограммов свиной печени, почти 2 килограмма свиных ушей, 790 граммов свиного распила, 2 килограмма свиных ног и 580 граммов свиного сердца. На печени, ушах, свином распиле, свиных ногах и сердце помимо сопроводительных документов отсутствовала маркировка. Также в холодильнике магазина хранился свиной шашлык с истекшим сроком годности.

Государственным инспектором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении нарушения. Вышеуказанная продукция была снята с реализации и оставлена на ответственное хранение продавцу магазина.

Нарушитель исполнил предписание госинспектора только частично - 11 июля текущего года он предоставил ветеринарные документы на свиные полутушу, грудку и полуфабрикат. Данная продукция выпущена в свободную реализацию.

В присутствии сотрудников Россельхознадзора произведено уничтожение 8,568 килограмма свиной продукции, в том числе с истёкшим сроком годности. Свинину утилизировали.
Россельхознадзор
 
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