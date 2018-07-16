Улан-удэнец отсудил 136 тысяч у магазина автозапчастей

Магазин отказывался возвращать деньги покупателю



Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя средства, потраченные им на запчасть, не подошедшую автомобилю.



Случай, связанный с нарушением прав потребителя, произошёл в Улан-Удэ. Мужчина через магазин автозапчастей заказал, а в дальнейшем приобрёл коробку отбора мощности. Из-за того что деталь не подошла автомобилю, покупатель вынужден был на следующий день вернуть товар.



Однако владелец магазина отказался возвращать деньги, предложив подождать, пока возвращённая деталь будет продана.



В связи с тем, что права улан-удэнца были нарушены: он лишился денег и детали, мужчина обратился в суд для расторжения договора поставки и купли-продажи запчасти, а также возврата средств. Суд он выиграл.



– В службе судебных приставов было возбуждено производство. Права потребителя были восстановлены за счёт списания денежных средств с расчётных счетов индивидуального предпринимателя, - комментирует Жаргалма Сангадиева, и.о. начальника Советского отдела г. Улан-Удэ.



На сегодняшний день покупателю перечислено около 136 тысяч рублей, из которых 78 тысяч рублей составила сумма, уплаченная за товар, 1 тысяча рублей – компенсация морального вреда, около 49 тысяч рублей – неустойка и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, 8 тысяч рублей – расходы на оплату услуг представителя в суде.



В соответствии с законом «О защите прав потребителей», покупатели вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, в течение 14 дней со дня покупки.



В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже, потребитель вправе потребовать возврата уплаченной суммы. Указанные требования подлежат удовлетворению в течение 3 дней со дня возврата.







