В Бурятии выросло число нарушения ветеринарного законодательства

Число нарушений возросло в 1,2 раза



За первое полугодие отдел государственного ветеринарного надзора по Бурятии управления Россельхознадзора проверил 134 объекта, на которых проходит оборот непереработанной продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, производство продукции животного происхождения.



Из числа проведённых плановых и внеплановых проверок в 77% случае выявлены нарушения ветеринарного законодательства.



Всего выявлено 101 нарушение в сфере ветеринарии, выдано 46 предписаний об устранении выявленных нарушений. Возбуждено 101 дело об административном правонарушении, в том числе 9 протоколов за несоблюдение требований технических регламентов Таможенного союза при обороте продукции животного происхождения.



91 протокол вынесли за нарушение требований ветеринарно-санитарных правил, нарушение правил хранения, транспортировки и реализации продукции животного происхождения и лекарственных средств, 1 протокол - за неуплату административного штрафа в установленный законом срок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нарушений возросло в 1,2 раза.



По результатам проведённых мероприятий приостановлен оборот более 407 килограммов продукции, не соответствующей требованиям безопасности по причине отсутствия сопроводительных документов, маркировки изготовителя, истечения сроков хранения, нарушения температурных режимов при хранении продукции.



Утилизировано свыше 132 кг продукции животного происхождения.



Общая сумма наложенных административных штрафов при осуществлении всех контрольно-надзорных мероприятий отделом составила 428 тысяч рублей. Процент взыскиваемости штрафов составил 77,1%. Материалы трёх административных дел на сумму 6,5 тысяч рублей переданы в службу судебных приставов для принудительного взыскания, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.





