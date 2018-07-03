03 Июля

02 Июля

Популярное

В Улан-Удэ киоски на площади Славы заменят автостоянкой

В Улан-Удэ киоски на площади Славы заменят автостоянкой
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Предприниматели выступают против реконструкции

В Улан-Удэ на месте многочисленных киосков на площади Славы около Сиреневого бульвара появится бесплатная автостоянка и обновлённые благоустроенные павильоны. Но местные предприниматели против такой реконструкции, потому что их обязали убрать киоски, а летняя пора самое прибыльное для них время.

- Вопрос давно решён. Место, где находятся эти киоски, предполагается использовать как автостоянку на 30-32 автомобиля, поскольку на площади Славы нет мест, где можно остановиться и спокойно поставить свой автомобиль. Это позволит упорядочить движение на площади Славы, - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ Михаил Мясищев.




Оставят на прежнем месте 10 киосков с северной стороны этой площадки, а остальные перенесут на территорию банного комплекса. Эскиз застройки уже готов. Реконструкция поможет разгрузить проезжую часть и сделать более безопасным передвижение жителей. Планируется около полутора метров выделить на тротуары с обеих сторон, а ширина проезда составит 6 метров

- Мы видим, что сегодня киоски все побиты, потому что когда машины проезжают и павильон открыт, происходит ДТП. И люди ходят непосредственно по проезжей части, поэтому здесь необходим тротуар. Киоски будут не меньше 20 квадратов, и оборудованы санузлами. Комитет потребительского рынка и транспорта будет разыгрывать 10 мест, - пояснил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Железнодорожного района Николай Попов.

Местные жители протестуют

Владельцы павильонов, работающие по 20-30 лет на одном месте, не согласны со сроками и просят оставить киоски на летний сезон во время хода торгов.

- Здесь уже столько лет работаем и найти другую площадку не просто. Здесь всем занимается «Эталон-С» - электричество, вывоз мусора, а там нужно самим договора заключать это тоже время. Родители у меня здесь уже очень долго работают, - рассказал владелец павильона Денис Масляченко.

Кроме того, местные жители также выступают против уборки павильонов, ссылаясь на близость стихийного рынка к дому. Особенно его важность подчёркивают пожилые люди.

- Киоски разве нам мешают? Приходим сюда, не бежать же куда-то в «Николаевский». Вышел, молоко, мясо, овощи, фрукты, - поделился местный житель Николай Семёнов. 




Обязаны по закону

Предпринимателям придётся убрать свои киоски до 15 июля, ориентировочно срок может продлиться до 25 июля. По закону, в 50 дней, пока идут торги, место должно быть пустым. Если этого не произойдёт, строения уберут в принудительном порядке.

- Будут проведены торги. Они пройдут ориентировочно 25 июля в течении 50 дней с учётом подписания договора. Затем будет разработан проект, потому что это считается зоной культурного наследия и требования в соответствии с существующей архитектурной тематикой. Условие проведения конкурсных процедур предусматривает наличие пустых мест. Собственникам предложено убрать всё в добровольном порядке, это сделано не за неделю, а за два месяца. Если есть нестационарный объект, который взял в аренду земельный участок на определённый срок, когда собственник участка даёт уведомление об освобождении земли, то это происходит в рамках закона, - добавил Николай Попов.

Выиграть торги может один человек или группа лиц. Арендная плата также определится в ходе конкурса. Вторая часть киосков сможет разместиться на территории банного комплекса, собственник земли которого дал предварительное согласие. При этом предприниматели должны сами обратиться к нему и обсудить условия сотрудничества.

- Есть собственник помещения, есть собственник земельного участка, на своей территории он имеет возможность что-то разместить. Это его личное дело. Принципиальное согласие собственника земельного участка – есть, а дальше идёт работа киосков, - отметил Николай Попов.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно новость о том, что Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть, не на шутку обеспокоила жителей ПВЗ. Люди начали собирать подписи против уничтожения одного из самых популярных мест отдыха. Но мэрия Улан-Удэ обещала не сносить бульвар и заверила, что расширение дороги не затронет его в ближайшие 10 лет.

киоски автостоянка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На границе Забайкалья задержали поддельные футболки Gucci
На границе Забайкалья задержали поддельные футболки Gucci
Бизнес, 03.07.2018
Контрафактные футболки задержали на границе с Китаем
В Улан-Удэ киоски на площади Славы заменят автостоянкой
В Улан-Удэ киоски на площади Славы заменят автостоянкой
Бизнес, 03.07.2018
Предприниматели выступают против реконструкции
Приставы Ангарска арестовали кожаные сумки и ремни
Бизнес, 03.07.2018
Судебные приставы Ангарска наложили арест на товар и витрины магазина кожаных изделий
В Бурятии пожаловались на торги по аренде участков для ИЖС
В Бурятии пожаловались на торги по аренде участков для ИЖС
Бизнес, 03.07.2018
Торги проводятся в Прибайкальском районе
Иркутянин отсудил полмиллиона за дефектный кухонный гарнитур
Бизнес, 02.07.2018
Вся мебель была собрана на саморезы, а в шкафу были лишние дырки
Роструд рекомендовал сократить рабочий день в жару
Роструд рекомендовал сократить рабочий день в жару
Бизнес, 02.07.2018
При повышении до 29 градусов – на два часа, до 30,5 градусов – на четыре часа
Лучший инновационный проект выберут в Бурятии
Лучший инновационный проект выберут в Бурятии
Бизнес, 02.07.2018
Министерство промышленности и торговли Бурятии выберет «Лучший инновационный проект»
Операции по счетам россияне будут подтверждать голосом и лицом
Бизнес, 02.07.2018
Банки ведут сбор биометрических данных для удалённой идентификации
В Бурятии китаец пытался дать взятку помощнику прокурора
В Бурятии китаец пытался дать взятку помощнику прокурора
Бизнес, 02.07.2018
Гражданин Китая перепродавал «чёрную» древесину
89% организаций Бурятии сдают налоговую отчётность через Интернет
Бизнес, 02.07.2018
Способ отправки получил популярность и у ИП
В Улан-Удэ продавали 1,9 тонн крупы неизвестного происхождения
Бизнес, 02.07.2018
У продавца не было документов на продукцию
Бурятский бизнесмен незаконно получил субсидий на 12 миллионов
Бурятский бизнесмен незаконно получил субсидий на 12 миллионов
Бизнес, 30.06.2018
Незаконно получавший бюджетные субсидии директор ООО предстанет перед судом

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^