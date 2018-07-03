В Улан-Удэ киоски на площади Славы заменят автостоянкой

Оставят на прежнем месте 10 киосков с северной стороны этой площадки, а остальные перенесут на территорию банного комплекса. Эскиз застройки уже готов. Реконструкция поможет разгрузить проезжую часть и сделать более безопасным передвижение жителей. Планируется около полутора метров выделить на тротуары с обеих сторон, а ширина проезда составит 6 метров- Мы видим, что сегодня киоски все побиты, потому что когда машины проезжают и павильон открыт, происходит ДТП. И люди ходят непосредственно по проезжей части, поэтому здесь необходим тротуар. Киоски будут не меньше 20 квадратов, и оборудованы санузлами. Комитет потребительского рынка и транспорта будет разыгрывать 10 мест, - пояснил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Железнодорожного района Николай Попов.Владельцы павильонов, работающие по 20-30 лет на одном месте, не согласны со сроками и просят оставить киоски на летний сезон во время хода торгов.- Здесь уже столько лет работаем и найти другую площадку не просто. Здесь всем занимается «Эталон-С» - электричество, вывоз мусора, а там нужно самим договора заключать это тоже время. Родители у меня здесь уже очень долго работают, - рассказал владелец павильона Денис Масляченко.Кроме того, местные жители также выступают против уборки павильонов, ссылаясь на близость стихийного рынка к дому. Особенно его важность подчёркивают пожилые люди.- Киоски разве нам мешают? Приходим сюда, не бежать же куда-то в «Николаевский». Вышел, молоко, мясо, овощи, фрукты, - поделился местный житель Николай Семёнов.