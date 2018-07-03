В Улан-Удэ киоски на площади Славы заменят автостоянкой

В Улан-Удэ на месте многочисленных киосков на площади Славы около Сиреневого бульвара появится бесплатная автостоянка и обновлённые благоустроенные павильоны. Но местные предприниматели против такой реконструкции, потому что их обязали убрать киоски, а летняя пора самое прибыльное для них время.
- Вопрос давно решён. Место, где находятся эти киоски, предполагается использовать как автостоянку на 30-32 автомобиля, поскольку на площади Славы нет мест, где можно остановиться и спокойно поставить свой автомобиль. Это позволит упорядочить движение на площади Славы, - сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ Михаил Мясищев.
Оставят на прежнем месте 10 киосков с северной стороны этой площадки, а остальные перенесут на территорию банного комплекса. Эскиз застройки уже готов. Реконструкция поможет разгрузить проезжую часть и сделать более безопасным передвижение жителей. Планируется около полутора метров выделить на тротуары с обеих сторон, а ширина проезда составит 6 метров
- Мы видим, что сегодня киоски все побиты, потому что когда машины проезжают и павильон открыт, происходит ДТП. И люди ходят непосредственно по проезжей части, поэтому здесь необходим тротуар. Киоски будут не меньше 20 квадратов, и оборудованы санузлами. Комитет потребительского рынка и транспорта будет разыгрывать 10 мест, - пояснил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Железнодорожного района Николай Попов.
Местные жители протестуют
Владельцы павильонов, работающие по 20-30 лет на одном месте, не согласны со сроками и просят оставить киоски на летний сезон во время хода торгов.
- Здесь уже столько лет работаем и найти другую площадку не просто. Здесь всем занимается «Эталон-С» - электричество, вывоз мусора, а там нужно самим договора заключать это тоже время. Родители у меня здесь уже очень долго работают, - рассказал владелец павильона Денис Масляченко.
Кроме того, местные жители также выступают против уборки павильонов, ссылаясь на близость стихийного рынка к дому. Особенно его важность подчёркивают пожилые люди.
- Киоски разве нам мешают? Приходим сюда, не бежать же куда-то в «Николаевский». Вышел, молоко, мясо, овощи, фрукты, - поделился местный житель Николай Семёнов.
Обязаны по закону
Предпринимателям придётся убрать свои киоски до 15 июля, ориентировочно срок может продлиться до 25 июля. По закону, в 50 дней, пока идут торги, место должно быть пустым. Если этого не произойдёт, строения уберут в принудительном порядке.
- Будут проведены торги. Они пройдут ориентировочно 25 июля в течении 50 дней с учётом подписания договора. Затем будет разработан проект, потому что это считается зоной культурного наследия и требования в соответствии с существующей архитектурной тематикой. Условие проведения конкурсных процедур предусматривает наличие пустых мест. Собственникам предложено убрать всё в добровольном порядке, это сделано не за неделю, а за два месяца. Если есть нестационарный объект, который взял в аренду земельный участок на определённый срок, когда собственник участка даёт уведомление об освобождении земли, то это происходит в рамках закона, - добавил Николай Попов.
Выиграть торги может один человек или группа лиц. Арендная плата также определится в ходе конкурса. Вторая часть киосков сможет разместиться на территории банного комплекса, собственник земли которого дал предварительное согласие. При этом предприниматели должны сами обратиться к нему и обсудить условия сотрудничества.
- Есть собственник помещения, есть собственник земельного участка, на своей территории он имеет возможность что-то разместить. Это его личное дело. Принципиальное согласие собственника земельного участка – есть, а дальше идёт работа киосков, - отметил Николай Попов.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно новость о том, что Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть, не на шутку обеспокоила жителей ПВЗ. Люди начали собирать подписи против уничтожения одного из самых популярных мест отдыха. Но мэрия Улан-Удэ обещала не сносить бульвар и заверила, что расширение дороги не затронет его в ближайшие 10 лет.