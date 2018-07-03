Мэрия Улан-Удэ обещала не сносить Сиреневый бульвар

Расширение дороги не затронет бульвар в ближайшие 10 лет
Недавно новость о том, что Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть, не на шутку обеспокоила жителей ПВЗ. Люди начали собирать подписи против уничтожения одного из самых популярных мест отдыха.
Сегодня сложившуюся ситуацию разъяснили представители администрации города.
- В соответствии с генеральным планом города и утверждённым проектом планировки, предусматривается от площади Славы иметь транспортную магистраль до улицы Николая Петрова. В ближайшее время у города нет таких планов, потому, что в бюджете она не предусмотрена. На перспективу у нас есть такое предложение. Там, где есть проезжая часть с северной стороны, максимально не трогая Сиреневый бульвар, планируется автомагистраль, но она в ближайшее время не будет построена. После принятия решения о расширении этой автодороги, которой на сегодняшний день практически нет, мнение жителей будет учитываться. Сиреневый бульвар остаётся как есть. Все слухи и домыслы о том, что он будет снесён – неправда, - заявил исполняющий обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ Михаил Мясищев.
Расширение дороги действительно произойдёт. Она появится на месте павильонов, расположенных около бульвара. Там сделают проезд шириной в 6 метров и автомобильную стоянку, но это никак не затронет парковую зону и фонтан.
При этом останется лишь 10 павильонов, которые сделают благоустроенными, в них появятся туалеты и увеличится площадь.
- Нужно расширять дороги, а возможности уже нет. По тенденции, всё происходит следующим образом – выбирается парковая зона и центральная аллея превращается в дорогу. Вполне возможно, через 10-15 лет мы к этому подойдём, потому что у нас сейчас почти в каждой семье по одной машине, у некоторых по две. Но в ближайшие лет 8-10 этого не произойдёт, потому что пробок на данном участке нет, - добавил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Железнодорожного района Николай Попов.
При строительстве дороги, которое запланировано в далёкой перспективе, бульвар всё равно должен сохраниться, потому что это затронет только его околодорожную часть. Пожертвовать в таком случае придётся одним рядом деревьев.
Мэрия Улан-Удэ обещала не сносить Сиреневый бульвар
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Расширение дороги не затронет бульвар в ближайшие 10 лет
Проект «Самбо в школу» работает в 12 школах области
Изменения связаны с ремонтом теплотрассы
Вместо аварийного здания построят новую школу
Предполагается, что это сведёт ошибки идентификации клиентов к нулю
Всего их 4
С начала призывной кампании около 9000 граждан призвано на военную службу военными комиссариатами Восточного военного округа
В рамках проведения Года добровольца в России в Улан-Удэ проходит муниципальный этап всероссийского конкурса «Доброволец года»
Юные спортсмены соревновались в память о возрождении олимпийского движения
Селенгинский лес, где находятся священные места, умирает из-за опасного вредителя, сообщает АТВ
Дети собирали редиску
Изменение связано с плановым ремонтом электросетевой компании
Бдительный гражданин нашёл 3-летнего ребенка, который потерялся и не смог назвать своего имени
Страсть, тактика и усы — мировые СМИ объяснили, как россияне обыграли Испанию
Управление Роспотребнадзора по Бурятии обратилось к туристам