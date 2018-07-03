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Мэрия Улан-Удэ обещала не сносить Сиреневый бульвар

Мэрия Улан-Удэ обещала не сносить Сиреневый бульвар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Расширение дороги не затронет бульвар в ближайшие 10 лет

Недавно новость о том, что Сиреневый бульвар в Улан-Удэ могут превратить в проезжую часть, не на шутку обеспокоила жителей ПВЗ. Люди начали собирать подписи против уничтожения одного из самых популярных мест отдыха.

Сегодня сложившуюся ситуацию разъяснили представители администрации города.

- В соответствии с генеральным планом города и утверждённым проектом планировки, предусматривается от площади Славы иметь транспортную магистраль до улицы Николая Петрова. В ближайшее время у города нет таких планов, потому, что в бюджете она не предусмотрена. На перспективу у нас есть такое предложение. Там, где есть проезжая часть с северной стороны, максимально не трогая Сиреневый бульвар, планируется автомагистраль, но она в ближайшее время не будет построена. После принятия решения о расширении этой автодороги, которой на сегодняшний день практически нет, мнение жителей будет учитываться. Сиреневый бульвар остаётся как есть. Все слухи и домыслы о том, что он будет снесён – неправда, - заявил исполняющий обязанности председателя комитета по архитектуре и градостроительной политике Улан-Удэ Михаил Мясищев.

Расширение дороги действительно произойдёт. Она появится на месте павильонов, расположенных около бульвара. Там сделают проезд шириной в 6 метров и автомобильную стоянку, но это никак не затронет парковую зону и фонтан.

При этом останется лишь 10 павильонов, которые сделают благоустроенными, в них появятся туалеты и увеличится площадь.

- Нужно расширять дороги, а возможности уже нет. По тенденции, всё происходит следующим образом – выбирается парковая зона и центральная аллея превращается в дорогу. Вполне возможно, через 10-15 лет мы к этому подойдём, потому что у нас сейчас почти в каждой семье по одной машине, у некоторых по две. Но в ближайшие лет 8-10 этого не произойдёт, потому что пробок на данном участке нет, - добавил заместитель руководителя по вопросам жизнеобеспечения Железнодорожного района Николай Попов.

При строительстве дороги, которое запланировано в далёкой перспективе, бульвар всё равно должен сохраниться, потому что это затронет только его околодорожную часть. Пожертвовать в таком случае придётся одним рядом деревьев. 
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