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В Улан-Удэ прилетел «самолёт-отель» из США

В Улан-Удэ прилетел «самолёт-отель» из США
Бизнес,  Фото:Борис Дымбрылов
Американские туристы путешествуют по миру на чёрном «Боинге»

В аэропорт «Байкал» прибыл чартерный рейс с американскими туристами, организованный туроператором TCSWorldTravel. Об этом сообщил генеральный директор Фонда регионального развития Бурятии Борис Дымбрылов у себя на странице в соцсети.

- Улан-Удэ и озеро Байкал вошли в спецпрограмму туроператора «Северное лето: кругосветное путешествие». За период чуть меньше месяца туристы, стартовав в Сиэтле, увидят Камчатку, Владивосток, Хабаровск, Бурятию и Байкал, Улан-Батор и Гоби, Ригу, Хельсинки, Таллин, Рейкьявик, Гренландию, и завершат свой путь в Бостоне! – написал он. 




На борту «самолёта-отеля» путешествуют 85 американских пенсионеров.

«Комсомольская правда. Владивосток» уточняет: стоимость «кругосветки» составляет 120 тысяч долларов на человека. На борту чёрного«Боинга 757-200»установлено 85 кожаных кресел ручной работы. Пассажиров обслуживают 15 человек экипажа, среди которых шеф-повар.

Во время остановок туристов возят по местным достопримечательностям. На Камчатке, например, они два дня наслаждались горячими водами Паратунки и рыбачили. Российские дайверы потчевали их свежевыловленными крабами и икрой морских ежей.

Остановка в Улан-Удэ, судя по всему, связана с поездкой на Байкал. 
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