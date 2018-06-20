В нём примут участие около 70 фермеров
27 июня в Селенгинском районе пройдёт агропромышленный семинар «День Фермера». Он состоится на базе крестьянско-фермерского хозяйства Черных М.Е., сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
В мероприятии примут участие около 70 фермеров Бурятии, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, участники программы поддержки семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров, а также представители органов исполнительной власти и научного сообщества республики.
В рамках вступительной части семинара состоится презентация проекта
ИП Черных «Развитие крестьянско-фермерских хозяйств молочного направления». Будут представлены предпринимательские проекты фермеров Бурятии по таким направлениям, как молочное животноводство, мясное животноводство, пчеловодство и т.д.
В ходе мероприятия запланировано также обсуждение следующих тем: перспективы развития фермерства и луговое кормопроизводство в Бурятии, электронные ветеринарные свидетельства, сущность и перспективы сельскохозяйственной кооперации, а также внедрение и порядок государственной поддержки искусственного осеменения крупного рогатого скота. Также участники получат более подробную информацию и о существующих мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств региона.
«День фермера» пройдёт в Селенгинском районе Бурятии
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