В Улан-Удэ начали строить первый аквапарк

Комплекс появится на проспекте Автомобилистов
12 июня в Улан-Удэ прошла презентация проекта первого в Бурятии аквапарка. На презентации присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Александр Голков.
Как сообщал «Байкал-Daily», объект появится
на проспекте Автомобилистов, на территории торгового комплекса «Фортуна». Здание будет двухэтажным с цокольным этажом. Рабочее название комплекса – «Остров сокровищ», сообщили в компании «Фортуна Трейд».
Строительство уже началось. Открытие крытого аквапарка планируется на следующий год.
Ещё один аквапарк планировали открыть на набережной Уды, в районе ресторана «Медведица». Инвестором должен выступить ресторатор Денис Гармаев. Этот проект презентовали ещё в 2016 году,
однако с тех пор больше о нём ничего не слышно.
Комплекс появится на проспекте Автомобилистов
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