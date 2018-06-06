Бизнесменам Бурятии расскажут о госзакупках

Их приглашают принять участие в обсуждении
Предпринимателей региона приглашают принять участие в семинарах по доступу к закупкам государственных компаний. Занятия проводит Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства).
Для участия в семинарах необходимо зарегистрироваться по ссылке http://семинар-мсп.рф/.
Длительность семинара составит около 4-х часов, представители корпорации ответят на все острые вопросы, дадут конкретные советы и рекомендации.
Семинары пройдут в Барнауле 4 июля, в Новосибирске 5 июля, сообщает пресс-служба Минпромторга Бурятии.
Их приглашают принять участие в обсуждении
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