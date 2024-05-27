В Бурятии погиб водитель сгоревшего автомобиля

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 26 мая, в Заиграевском районе Бурятии. В посёлке Челутай погиб водитель сгоревшего автомобиля.
- 30-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2 Куалис» совершил наезд на электроопору. После чего произошло возгорание иномарки, которая оказалась полностью уничтожена огнём, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Водителя успели вытащить из автомобиля, однако он получил слишком тяжёлые травмы. В итоге мужчина скончался на месте происшествия.
В Госавтоинспекции уточнили, что погибший не имел прав управления транспортом.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло днём ранее, в субботу, в Мухоршибирском районе. Там загорелся после наезда на дерево автомобиль «Тойота Королла Ранкс». Огонь полностью уничтожил иномарку.
Сегодня в УГИБДД уточнили, что за рулём находился 29-летний мужчина, также не имеющий водительских прав. У него диагностирована тупая травма живота.
Кроме того, как уже сообщалось, смертельное ДТП произошло ночью 26 мая в Мухоршибирском районе. В перевернувшейся легковушке погибла 17-летняя девушка, сидевшая на коленях молодого человека. На парня, управлявшего авто, несмотря на отсутствие водительских прав, возбуждено уголовное дело.