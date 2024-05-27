В Улан-Удэ сотрудница банка спасла учительницу от мошенников

Обманутая женщина специально приехала в Улан-Удэ из Прибайкальского района за кредитом
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла учительницу из Прибайкальского района от перевода крупной суммы мошенникам. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
24 мая в отделение банка пришла 53-летняя женщина, работающая учителем одной из школ Прибайкальского района. Она хотела оформить кредит на сумму 1 400 000 рублей. При этом менеджеру клиентка сказала, что собирается подарить своему супругу машину.
Происходящее менеджеру показалось подозрительным, и она сообщила руководителю операционного офиса. Сигнал передали в полицию, а проверка подтвердила, что учительницу обманули мошенники.
- Установлено, что вечером 23 мая в мессенджере доверчивой женщине поступило сообщение от директора школы о том, что сотрудники ФСБ проводят проверку в отношении работников школы. Она предупредила, что с ней свяжется якобы сотрудник ФСБ. Далее поступил звонок от сотрудника, который сообщил, что мошенники получили её анкетные данные и хотят от её имени оформить кредиты. Также лжесотрудник ФСБ сообщил, что с ней свяжется сотрудник «Росфинмониторинга», который будет курировать её дальнейшие действия. Сотрудник «Росфинмониторинга» в ходе телефонного разговора, в свою очередь, сообщил, что преступники заполучили её персональные данные и оформляют на её имя кредит в банке. А целях безопасности необходимо опередить действия мошенников и перевести кредитные денежные средства на «специальный счёт», - рассказали в министерстве внутренних дел.
24 мая женщина приехала в Улан-Удэ и обратилась в банк для оформления того самого кредита на сумму 1 400 000 рублей. Но благодаря бдительности и неравнодушию сотрудницы банка деньги удалось сохранить.
Сегодня заместитель начальника управления МВД России по Улан-Удэ Григорий Смирнов вручил благодарственное письмо сотруднице банка за активное участие в предотвращении мошеннических действий.
Подобные случаи, когда ответственные работники банка уберегают своих клиентов, в Улан-Удэ не редкость. Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце апреля менеджер банка Алина Дегтярева спасла клиентку от перевода 4 млн рублей.
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла учительницу от мошенников
Происшествия, Фото:
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