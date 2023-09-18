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В Бурятии раскрыли подробности ДТП с тремя погибшими подростками

В Бурятии раскрыли подробности ДТП с тремя погибшими подростками
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Не имеющая прав девушка-водитель попросила машину, чтобы покататься

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело на 21-летнюю девушку – виновницу ДТП, в котором погибли три подростка.

- В Тарбагатайском районе задержана 21-летняя местная жительница. Она обвиняется по статье «Нарушение лицом, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сопряжённое с оставлением места происшествия». В ходе допроса девушка признала вину и дала подробные показания об обстоятельствах ДТП, - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла вечером в воскресенье, 17 сентября в посёлке Николаевский. Девушка, не имеющая водительских прав, на «Хонде Аккорд» врезалась в бетонный забор. Плиты рухнули на машину, зажав пассажиров. Погибли девочка 14 лет, мальчики 14 и 16 лет.

Сегодня в следственном управлении раскрыли подробности страшного ДТП. Как выяснилось, в тот вечер девушка встретилась возле магазина в посёлке Николаевский со своим несовершеннолетним родственником. Подросток, несмотря на свой возраст, приехал к магазину на «Хонде Аккорд», в салоне которой ехали его четверо несовершеннолетних друзей. Девушка попросила покататься и попросила подростков выйти, но они отказались.

Когда водитель чуть покаталась и возвращалась обратно к магазину, её ослепили фары встречного автомобиля. Не справившись с управлением, водитель на высокой скорости врезалась в бетонный забор. Одна из плит упала на салон автомобиля и придавила пассажиров.

Водитель вылезла из машины через открытое окно переднего пассажирского сиденья. Испугавшись произошедшего, так как никто из подростков не отзывался, девушка побежала в сторону магазина за помощью. В результате аварии от полученных повреждений мальчики 14, 16 лет и девочка 14 лет скончались на месте. Ещё один 15-летний юноша госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена экспертиза на состояние алкогольного опьянения. По уголовному делу продолжаются необходимые следственные действия. 
ДТП смерть

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