Жителей республики предупреждают о начале сезона клещей
В Бурятии начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал ребёнок – клещ укусил его в Бичурском районе неделю назад. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Она уточнила, что укус клеща произошёл не в лесу.
В этом году, как и в прошлом, сезон активности клещей начался раньше обычно. Год назад первый случай укуса клеща был зарегистрирован 9 марта.
Всего в 2023 году в Бурятии было зафиксировано 29 случаев клещевого вирусного энцефалита, 37 – клещевого боррелиоза, 10 – клещевого риккетсиоза.
Бурятия относится к эндемичным регионам, то есть вероятность заразиться заболеваниями, предающимися от клещей, в республике значительно выше, чем по стране. По данным Роспотребнадзора, в Бурятии примерно 11% клещей передают клещевой энцефалит, когда среднем по России – всего 1,9%.
Защититься от клещей поможет вакцинация. Специалисты призывают пройти её заранее. Кроме того, в общественных местах (парках, лагерях отдыха, кладбищах) после схода снега проводятся противоклещевые обработки.
- При выходе в лес всегда нужно соблюдать меры предосторожности: соответствующая одежда, которая будет препятствовать проникновению клещей, после выхода из леса – само- и взаимоосмотры. Когда бывают укусы, симптомы очень схожи с ОРВИ: повышение температуры, головные боли, слабость. Человек может не догадаться, что у него какая-то клещевая инфекция, - рассказала Елена Кузьмина.
При укусе клеща следует как можно раньше обращаться за медицинской помощью.
В Бурятии клещ укусил ребёнка
Происшествия, Фото:
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