25 марта

24 марта

Популярное

В Бурятии клещ укусил ребёнка

В Бурятии клещ укусил ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жителей республики предупреждают о начале сезона клещей

В Бурятии начался сезон клещей. Первым пострадавшим стал ребёнок – клещ укусил его в Бичурском районе неделю назад. Об этом на брифинге сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина. Она уточнила, что укус клеща произошёл не в лесу.

В этом году, как и в прошлом, сезон активности клещей начался раньше обычно. Год назад первый случай укуса клеща был зарегистрирован 9 марта.

Всего в 2023 году в Бурятии было зафиксировано 29 случаев клещевого вирусного энцефалита, 37 – клещевого боррелиоза, 10 – клещевого риккетсиоза.

Бурятия относится к эндемичным регионам, то есть вероятность заразиться заболеваниями, предающимися от клещей, в республике значительно выше, чем по стране. По данным Роспотребнадзора, в Бурятии примерно 11% клещей передают клещевой энцефалит, когда среднем по России – всего 1,9%.

Защититься от клещей поможет вакцинация. Специалисты призывают пройти её заранее. Кроме того, в общественных местах (парках, лагерях отдыха, кладбищах) после схода снега проводятся противоклещевые обработки.

- При выходе в лес всегда нужно соблюдать меры предосторожности: соответствующая одежда, которая будет препятствовать проникновению клещей, после выхода из леса – само- и взаимоосмотры. Когда бывают укусы, симптомы очень схожи с ОРВИ: повышение температуры, головные боли, слабость. Человек может не догадаться, что у него какая-то клещевая инфекция, - рассказала Елена Кузьмина.

При укусе клеща следует как можно раньше обращаться за медицинской помощью. 
клещи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии клещ укусил ребёнка
В Бурятии клещ укусил ребёнка
Происшествия, 25.03.2024
Жителей республики предупреждают о начале сезона клещей
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Под Иркутском водитель Subaru сбила насмерть пешехода
Происшествия, 25.03.2024
Наезд произошёл в тёмное время суток
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия, 25.03.2024
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Житель Бурятии схлопотал «условку» из-за 280 рублей
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина потратил деньги с чужой карты
На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
На пожаре в Забайкалье погибла трёхлетняя девочка
Происшествия, 25.03.2024
Мать успела спасти из огня годовалую дочь
В Бурятии произошло очередное землетрясение
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Происшествия, 25.03.2024
Оно зафиксировано в отдалённом районе
Жительница Бурятии простила грабителя
Жительница Бурятии простила грабителя
Происшествия, 25.03.2024
Мужчина вырвал из её рук музыкальную колонку
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ любитель пьяной езды не смог обжаловать приговор
Происшествия, 24.03.2024
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Улан-удэнцы скорбят по погибшим в «Крокус Сити Холле»
Происшествия, 24.03.2024
Горожане несут цветы к памятнику «Чёрный тюльпан»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^