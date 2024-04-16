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Подтопило 420 участков: СНТ в Бурятии накрыла «большая» вода

Подтопило 420 участков: СНТ в Бурятии накрыла «большая» вода
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Оттуда эвакуировали более 20 человек

Ещё накануне во всём Прибайкальском районе объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за ледохода и повышения уровня Селенги. В районе СНТ «Колос» река поднялась на 15 сантиметров.

А минувшей ночью вода хлынула на улицы. Сначала там подтопило 120 приусадебных участков, но уже к утру их число увеличилось до 420. Всего из садоводческого товарищества эвакуировали 23 человека, включая троих детей. Мониторинг обстановки продолжается, рассказали в республиканском управлении МЧС. 

ГУ МЧС России по Бурятии опубликовало кадры ночной эвакуации жителей СНТ: 


В превентивных целях в СНТ пока отключили электроснабжение. На месте работают 19 человек. Задействовать пришлось 5 единиц техники, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне вечером на Селенге в пригороде Улан-Удэ взорвали ледовый затор. Взрывные работы провели военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения и сотрудники МЧС. Теперь ледовый затор должен ослабнуть, а уровень воды снизиться.

Ранее оказались подтоплены участки в Иволгинском районе и улан-удэнском СНТ «Академия». 
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