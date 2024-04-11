Наезд произошёл на улице Ермаковская
В Улан-Удэ 8-летнюю девочку сбили прямо на «зебре». ДТП произошло вечером 10 апреля на улице Ермаковская.
- 29-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнка доставили в медицинское учреждение для осмотра, после оказания помощи она отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на несовершеннолетнего был зарегистрирован 6 апреля: на улице Бабушкина «Форд Фокус» сбил 17-летнего студента.
5 марта в Кяхте водитель «Лады Веста» на пешеходном переходе наехала на женщину и её 5-летнего сына.
9 февраля в Улан-Удэ 9-летняя девочка попала под колёса автомобиля, выбежав из гимназии №33.
В Улан-Удэ 8-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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