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В Улан-Удэ 8-летнюю девочку сбили на «зебре»

В Улан-Удэ 8-летнюю девочку сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на улице Ермаковская

В Улан-Удэ 8-летнюю девочку сбили прямо на «зебре». ДТП произошло вечером 10 апреля на улице Ермаковская.

- 29-летняя водитель автомобиля «Тойота Камри» на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 8-летнюю девочку. В результате ДТП ребёнка доставили в медицинское учреждение для осмотра, после оказания помощи она отпущена домой, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», до этого наезд на несовершеннолетнего был зарегистрирован 6 апреля: на улице Бабушкина «Форд Фокус» сбил 17-летнего студента.

5 марта в Кяхте водитель «Лады Веста» на пешеходном переходе наехала на женщину и её 5-летнего сына.

9 февраля в Улан-Удэ 9-летняя девочка попала под колёса автомобиля, выбежав из гимназии №33
ДТП

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