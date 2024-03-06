В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном

Накануне, 5 марта, в Бурятии зарегистрировали два наезда на пешеходов. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Первое ДТП произошло в селе Кабанск около 11 часов. На парковке магазина на улице Ленина водитель «Тойоты Виста Ардео» при движении задним ходом наехал на пенсионерку. 73-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.
За рулём находился 43-летний мужчина. Как выяснилось, управлял авто он незаконно, так как лишён водительских прав за пьяную езду.
В 17 часов в городе Кяхта сбили женщину и 5-летнего сына. Виновником аварии стала 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Веста». На маму и мальчика она наехала прямо на пешеходном переходе.
Женщина не получила травм, но её ребёнок пострадал и был доставлен в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 февраля в Улан-Удэ автобус сбил пешехода на «зебре».