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В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном

В Бурятии за день сбили пенсионерку, а также мать с 5-летним сыном
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один наезд произошёл на парковке, второй – на «зебре»

Накануне, 5 марта, в Бурятии зарегистрировали два наезда на пешеходов. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло в селе Кабанск около 11 часов. На парковке магазина на улице Ленина водитель «Тойоты Виста Ардео» при движении задним ходом наехал на пенсионерку. 73-летнюю женщину с травмами госпитализировали в больницу.

За рулём находился 43-летний мужчина. Как выяснилось, управлял авто он незаконно, так как лишён водительских прав за пьяную езду.


В 17 часов в городе Кяхта сбили женщину и 5-летнего сына. Виновником аварии стала 43-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Веста». На маму и мальчика она наехала прямо на пешеходном переходе.

Женщина не получила травм, но её ребёнок пострадал и был доставлен в больницу.



Как сообщал «Байкал-Daily», 28 февраля в Улан-Удэ автобус сбил пешехода на «зебре».


ДТП

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