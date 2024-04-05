В Бурятии вахтовик устроил поножовщину в кафе и ранил четырёх человек

Подозреваемого поймали, когда он пешком удирал из посёлка



Ночью 30 марта жители посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии позвонили в полицию и сообщили о поножовщине. Неизвестный около кафе в ходе потасовки нанёс ножом ранения нескольким мужчинам.



На место из посёлка Таксимо незамедлительно выехали полицейские. Возле кафе они обнаружили нож преступника.



В ходе опросов выяснилось: конфликт начался после того, как посетители кафе (все они местные жители) увидели, что из кармана брюк посетителя торчит нож. Этого мужчину никто из присутствующих не знал. Его вывели на улицу и начали спрашивать, зачем он пришёл с ножом.



Вскоре завязалась потасовка, и мужчина выхватил свой нож. Размахивая им, он ранил четверых четырёх человек в возрасте от 26 до 37 лет – в ноги и грудную клетку.



Во время драки оружие из рук нападавшего удалось выбить. А затем он вместе с другом убежал с места происшествия.



Первую помощь раненым оказался местный фельдшер, после их увезли в районную больницу.



Подозреваемого поймали спустя сутки.



- Сотрудники полиции, по прибытию осмотрев место происшествия, обнаружили в кафе забытую другом фигуранта куртку с документами и установили его личность. Ориентировка на граждан была передана близлежащим территориальным органам внутренних дел. В ночь с 31 марта на 1 апреля между посёлками Новый Уоян и Ангоя их задержали северобайкальские полицейские, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



40-летний мужчина признался, что с другом приехал в Бурятию из другого региона на временные заработки. В кафе они оказались после того, как им не удалось попасть в магазин. После распития спиртного на квартире (в промежутке между заездами) в магазине они планировали приобрести очередную порцию спиртного.



В МВД отметили, что мужчины отработали день после случившегося, а затем решили уехать из района. Подозреваемый полагал, что, если уйдут пешком, то их не поймают полицейские.



Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас он заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

