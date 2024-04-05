05 апреля

04 апреля

Популярное

В Бурятии вахтовик устроил поножовщину в кафе и ранил четырёх человек

В Бурятии вахтовик устроил поножовщину в кафе и ранил четырёх человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подозреваемого поймали, когда он пешком удирал из посёлка

Ночью 30 марта жители посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии позвонили в полицию и сообщили о поножовщине. Неизвестный около кафе в ходе потасовки нанёс ножом ранения нескольким мужчинам.

На место из посёлка Таксимо незамедлительно выехали полицейские. Возле кафе они обнаружили нож преступника.

В ходе опросов выяснилось: конфликт начался после того, как посетители кафе (все они местные жители) увидели, что из кармана брюк посетителя торчит нож. Этого мужчину никто из присутствующих не знал. Его вывели на улицу и начали спрашивать, зачем он пришёл с ножом.

Вскоре завязалась потасовка, и мужчина выхватил свой нож. Размахивая им, он ранил четверых четырёх человек в возрасте от 26 до 37 лет – в ноги и грудную клетку.

Во время драки оружие из рук нападавшего удалось выбить. А затем он вместе с другом убежал с места происшествия.

Первую помощь раненым оказался местный фельдшер, после их увезли в районную больницу.

Подозреваемого поймали спустя сутки.

- Сотрудники полиции, по прибытию осмотрев место происшествия, обнаружили в кафе забытую другом фигуранта куртку с документами и установили его личность. Ориентировка на граждан была передана близлежащим территориальным органам внутренних дел. В ночь с 31 марта на 1 апреля между посёлками Новый Уоян и Ангоя их задержали северобайкальские полицейские, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

40-летний мужчина признался, что с другом приехал в Бурятию из другого региона на временные заработки. В кафе они оказались после того, как им не удалось попасть в магазин. После распития спиртного на квартире (в промежутке между заездами) в магазине они планировали приобрести очередную порцию спиртного.

В МВД отметили, что мужчины отработали день после случившегося, а затем решили уехать из района. Подозреваемый полагал, что, если уйдут пешком, то их не поймают полицейские.

Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности, сейчас он заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наркоповара вычислили соседи по запаху
В Бурятии наркоповара вычислили соседи по запаху
Происшествия, 05.04.2024
Молодой человек нашёл коноплю там, где её практически нет
В Бурятии замдиректора Тункинского нацпарка обвиняют в ущербе на 233 млн
В Бурятии замдиректора Тункинского нацпарка обвиняют в ущербе на 233 млн
Происшествия, 05.04.2024
Уголовное дело связано с печально известной свалкой
В Чите задержали пару, вымогавшую деньги у наркокурьера
В Чите задержали пару, вымогавшую деньги у наркокурьера
Происшествия, 05.04.2024
Они шантажировали его полицией, а в итоге сами попали под следствие
Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Происшествия, 05.04.2024
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
Происшествия, 05.04.2024
Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно
В Бурятии сгорел заброшенный дом
В Бурятии сгорел заброшенный дом
Происшествия, 05.04.2024
К пожару привело замыкание электросчётчика

В Бурятии продолжает полыхать сухая трава
Происшествия, 05.04.2024
Огонь в одном из районов охватил площадь в 20 гектаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^