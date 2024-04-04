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В Улан-Удэ оцепили территорию возле ТРЦ «Форум»

В Улан-Удэ оцепили территорию возле ТРЦ «Форум»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь нашли подозрительную сумку

Территорию возле торгового центра «Форум» в столице Бурятии оцепили. Как выяснил «Байкал-Daily», здесь обнаружили бесхозную сумку. В паблике «Весь Улан-Удэ» сообщили, что перекрыли дорогу и не пускают пешеходов.

На месте работают сотрудники спецслужб. Вероятно, официальная информация о произошедшем появится чуть позже.

На прошлой неделе в Улан-Удэ были эвакуированы посетители сразу нескольких крупных объектов с массовым пребыванием людей. Оцепляли территорию возле универмага «Центральный», Физкультурно-спортивного комплекса, управления социальной защиты населения Улан-Удэ, а также одного из судов. Сюда поступили анонимные сообщения о возможной угрозе, которые оказались ложными. 
оцепление

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